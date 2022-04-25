台湾华视再出错 将苏贞昌头衔误植总统

台湾公广集团接连出包，华视新闻台昨天（24日）把行政院长苏贞昌头衔误写成“总统”，公广集团内控有严重疏漏。

据台湾《中国时报》报道，华视上周三（20日）两度在新闻跑马灯出现“中共炮击新北”等错误讯息，朝野立委均要求严惩，在野党并要NCC主委陈耀祥请辞负责。昨天午间新闻，华视图卡又出错，把苏贞昌头衔误写成“总统”，华视马上刊登道歉启事，称是制图人员疏失，并立即更正。华视昨晚发布惩处，原制播部经理兼任副台长蔡明达加重惩处，免兼副台长外记大过两支。

立法院教育及文化委员会今天（25日）邀请文化部、公视基金会、华视与台湾通讯传播委员会（NCC）就华视多次疏失做专案进行报告。据了解，已请辞的华视代总经理陈雅琳今天将上火线，出席立法院教文委员会。

根据NCC送交立法院的书面报告指出，“误刊”事件涉违反广电法，最高可处200万元新台币（约9万3542新元）罚锾，要求华视提出自律内控及营运改善计划。文化部书面报告说，公视资安、华视错植跑马讯息及华视采购案等问题，显示改革的必要性与迫切性，近日将尽速完成董事会改组工作。

国民党立委李德维痛批，民进党遇到自己人出事就视而不见听而不闻，现在遇到华视、公视等这么严重的问题，NCC变成瞎子聋子，如同面对镜电视装聋作哑，沦为民进党附属机构，没有存在的意义，浪费纳税人的钱，不如废掉算了。

立委李贵敏怒轰，华视猛爆低级错误，当初封杀中天、放行华视新闻台入主52频道的NCC就是始作俑者，监管无为无能与多重标准，NCC怠忽职守都不用负责？NCC不如就废了。