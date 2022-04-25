上海新增51起冠病本土死亡病例

上海昨天（24日）新增冠病本土感染病例回落至2万以下，为19455例，但本土死亡病例新增51例，高于前一天的39例。

据上海市卫健委官方微信公众号“健康上海12320”发布的消息，上海新增本土确诊病例2472例和无症状感染者16983例，其中846例确诊病例为此前无症状感染者转归，1557例确诊病例和16835例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

上海自上周以来连续出现冠病死亡病例，昨天新增51例死亡，本轮疫情累计死亡人数已达138例。

昨天的死亡病例平均年龄84.2岁，80岁以上高龄老人共37位，最大年龄100岁。

上海市卫健委称，51名患者基础疾病严重，累及多个脏器，包括急性冠脉综合征、心力衰竭、严重心律失常、高血压三级（极高危）、脑梗后遗症、糖尿病、帕金森病、阿尔兹海默症、尿毒症、恶性肿瘤、重度营养不良、电解质紊乱等。

患者入院后，因原发疾病加重，经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏接受《人民日报》访问时说，上海抗疫成效初显，但重症救治面临挑战。他坦言，后续的社会面清零工作仍然非常艰巨，需要充分重视。特别是因为病例数量的增加，脆弱人群的救治挑战开始呈现。

张文宏说，上海医护人员在临床救治时面临的重症病例患者，几乎都合并有严重的多脏器基础疾病，且病情危重，“这些患有严重基础疾病的患者，同时感染了冠病，虽然冠病引发的肺炎不一定严重，但基础疾病的救治，仍是一个严峻的挑战。”