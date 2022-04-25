港学者锺剑华离港赴英：不想当逃兵 离开是无奈决定

香港民意研究所副行政总裁锺剑华昨天（24日）面簿发文，称已离开香港前往英国，并说自己不想当逃兵，但“无奈需避秦”。

综合香港《明报》和网媒“香港01”报道，锺剑华昨晚深夜受询时说已在外地转机，并称早前曾被香港警方根据《香港国安法》约谈，但不便透露详情。

对于被警方约谈是否离港原因，锺剑华说在面簿已有解释，形容离开是“避秦”。他说：“（警方约谈）都不是一次半次，好多人都讲我处境好危险，你见我星期五都还主持（民研）发布会。至于未来去向，仍然以回港为目的地，得唔得就唔知（不知道能否办到）。”

锺剑华昨晚在面簿公布离港消息，文章以“不愿作逃兵 无奈需避秦”为题。

他在文章中说，一直没移民之念，视香港为裁培育成自己之地，年少时便以贡献香港，改善社会为志业，现在只能盼望天地会宽阔一些，不需思虑红线有天会针对自己。

他说，不想亲人朋友为他担心，更不愿耆年父母忧戚，只能抱歉不辞而别，更说不愿委曲求全，离开是无奈决定。

锺剑华说，当前的香港，已容不下真心说话，只容许谎言与假话。他已不能在香港免于威吓而正常生活。

他称，一直坚持不被恐惧支配，过正常的生活，做多年来都在做的事，竟然惹来无休止的滋扰，来自权势力量或明或晦的威吓。应该作为体现社会公义及仲裁社会纷争的公权力机构，不断公器私用，不断假公济私，不断煽惑挑拨，不断狐假虎威，令人感到十分失望，十分愤怒。

去年立法会选举，香港民研进行民意调查，因设有投白票等选项，被部分建制派人士批评，指煽惑他人投白票或不投票属违法。香港廉政公署专员白韫六当时回应称，选民可基于自由意志投白票，表明廉署正研究香港民研是否违法。

锺剑华毕业于香港中文大学社工系，曾任社工，之到理工学院教书，长期研究社会事务，曾任理工大学社会科学系助理教授、社会政策研究中心主任。他去年受问时透露，太太曾劝他离开香港，但他说很喜欢香港这个社会，不到最差的情况也不想离开。