中共广西书记：习近平全票当选二十大代表是党心民心所向

中共广西壮族自治区代表会议本月22日选举产生广西出席中共二十大的代表，在广西参选的代表候选人、现任中共总书记习近平，以全票当选二十大代表。中共广西党委书记刘宁说，这是党员干部群众忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的生动体现。

《广西日报》前天（23日）刊登刘宁在广西党代表会议上的讲话全文，讲话分为“习近平总书记全票当选党的二十大代表是党心所向、民心所向”“以优异成绩和实际行动迎接党的二十大胜利召开““要竭诚履职不负重托勇担使命”三个部分。

刘宁在讲话中说，习近平全票当选二十大代表，“我们无比激动、无比振奋、无上荣光！”

刘宁说，习近平全票当选充分体现了他在全党全军全国各族人民中的崇高威望，习近平是“经过历史检验、实践考验、斗争历练的当之无愧的党的核心、人民领袖、军队统帅，是实现中华民族伟大复兴的领航人。”

他还说，习近平全票当选反映了“党心军心民心所向“，是党员干部群众忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的生动体现。

他强调，习近平全票当选反映了亿万人民对紧跟伟大复兴领航人踔厉笃行、开创更加美好未来的共同心声和强烈愿望，是“人民领袖爱人民、人民领袖人民爱”的生动写照。

刘宁还说，要坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入体悟习近平作为马克思主义政治家、思想家、战略家的非凡理论勇气、卓越政治智慧和强烈使命担当，在思想上高度认同核心，做到至信而深厚、融通而致用、执着而笃行。

他还强调，要不断增强捍卫核心地位、维护核心权威、紧跟核心奋斗的高度自觉，在重大问题上头脑清醒，在关键时刻经得起考验，在思想上政治上行动上同以习近平为核心的中共中央保持高度一致。

中共广西自治区第十二届委员会第三次全体会议17日在南宁召开，《广西日报》本月18日报道，会议强调“要尽职尽责，以高度的政治自觉锤炼党性、忠诚核心”，“永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖”。

会议也提出，“要尽心尽力，以高度的思想自觉深化认识、信赖核心”；以及“要尽严尽实，以高度的行动自觉步调一致、维护核心”。

中共二十大将于今年下半年在北京举行，二十大代表名额共2300个，与五年前中共十九大代表名额相同。代表选举工作从去年11月开始，到今年6月底前结束。