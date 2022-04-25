澳总理：中国在所罗门群岛设立海军基地是一道“红线”

澳大利亚总理斯莫里森说，中国若在所罗门群岛设立军事基地，对澳洲来说将是一道“红线”。

综合彭博社和路透社报道，莫里森试图平息外界对他的批评，指他行动不够迅速，未能阻止霍尼亚拉和北京签署安全合作协议。

莫里森昨天（24日）在达尔文举行的记者会上说，他坚决防止所罗门群岛建立海军基地的立场，不仅与美国立场一致，也得到所国总理索加瓦雷的认同。

莫里森说，索加瓦雷亲自向他保证，所罗门群岛不会设有军事基地。“这是澳大利亚和本区域其他国家的共同关切，不仅是澳大利亚”。

针对如果所罗门群岛宣布建立中国军事基地提问，莫里森并未作出回应。

澳洲和美国都对中国可能在太平洋设立军事基地深感关切。所罗门群岛和中国上周宣布已签署安全合作协议，据3月底泄漏的协议草稿，中国军舰将获准在距离澳洲海岸线2000公里处停泊。该协议被视为中国政府在外交方面取得的重大胜利。

澳洲反对党工党形容，该协议为自二战结束以来，澳洲太平洋外交政策的最大失利。工党的影子防长奥康纳今天（25日）接受澳洲广播公司（ABC）访问时说，他将要求政府对中国如果越过“红线”如何应对作出回应。

莫里森政府目前正为5月21日的全国大选竞选。尽管经济强劲，且失业率创纪录低点，但莫里森的中右翼政府在民调中仍落后于工党。

澳洲防长达顿昨天接受天空新闻台访问时说，中国在全世界开展外交结盟的方式有迹可循。

达顿说：“若放眼非洲，行贿情事时而发生，我们从不以这种游戏规则来竞争。我们有价值观，也有必须尊重的法律规定。中国不会以我们所遵循的法规（来竞争取得交易）。”但达顿未为上述言论提供证据。

对于中国最近与所罗门群岛签署安全合作协议是否涉及贪腐，达顿拒绝表达意见，仅说：“中国的行为咄咄逼人，如外交干预、通过行贿方式击退其他国家获得国际合约，这是现代中国的实况。”

达顿在接受澳洲新闻集团采访时称，中国军事威胁日益加剧，有可能在未来四年发动生化攻击。