李家超竞选办要员料成下届港府高官人选

距离香港特首选举投票日只剩两个星期，唯一候选人李家超高票当选已无悬念，另一焦点是筹组新政府领导班子，本届港府问责官员势必大换血。据香港政圈消息，其中一个人才库正来自李家超竞选办，当中至少三人成为热门人选。

据网媒需“香港01”报道，警队出身的李家超参选以来，一直被指不谙经济、民生事务，他曾解释“只有上帝先识晒所有嘢”（只有上帝才懂得所有东西），倘当选会邀请各方面人才。李家超参选过程仓促，但一起步已获人大常委谭耀宗襄助，领导竞选办，另有16名政商界人士担任副主任，这自然是因为中央政府协力。

16名副主任中，以资深大律师莫树联较为惊喜，皆因他向来表现低调，甚少参与选举活动。莫树联过往多次代表政府打官司，身兼基本法委员会委员，获中央政府信任，在建制阵营亦颇具声望。

据香港政圈消息，莫树联觊觎律政司长一职，从其近日言行，感受到他有意投身官场。至于现任律政司长郑若骅，民望长期低沉，但任内因推动《香港国安法》而遭美国制裁，面对潜在强敌挑战，未知能否过渡至下届政府。

下届港府领导班子另一人选是团结香港基金高级副总裁、立法会选委界议员黄元山，他正协助李家超撰写土地、房屋方面政纲。有政界人士说，银行界出身的黄元山一直有意加入热厨房，但以其履历、个性等，较适合在幕后工作，下届政府将重设中央政策组，黄元山是人选之一。

黄元山担任立法会议员不到半年，若要转跑道，必须辞去议员职务，但选委界补选只牵涉1500人投票，较易处理。

另一副主任、进出口界议员黄英豪亦传是局长人选之一，他出身法律世家，目前是全国政协委员、民建联中委，向来被政圈人士形容有野心。不过，有建制派人士认为，议员加入政府虽说是更上一层楼，但要顾及政治观感，避免太多新丁议员同时跳槽。

李家超辞职参选后，政务司长罕见悬空至6月30日。对于下届政府第二把手，政界众说纷纭，据闻有人问过为李家超助选的谭志源，会否重返政府出任政务司长，他只笑笑口带过。获北京信任的现任保安局长邓炳强，当然是大热人选之一，相信待李家超当选后，组班形势才会逐步明朗。