工会发起不加班运动 台铁34年来首度全面停驶

台湾铁路工会发起五一劳动节不加班运动，当天台铁表定列车全面停驶，交通部长王国材今天（25日）至台北车站视察五一应变整备情况。他说，日前已经公告当天没有表定列车，但仍有8000张票还未退。

据台湾《自由时报》报道，台铁局回应，虽然司机员全部向工会签署五一不加班，但仍在沟通当天愿意出勤的司机员或是运转指导干部，希望有机会开出西部干线的区间车，目前仍无法肯定。

王国材说，交通部这几天都有在演练类火车行驶，也会做一些调整，比如类火车班次跑完后，可能班表有所调整，应变计划启动当中，明天下午也会再开一次检讨会议把相关细节今天发现问题找出来，后天公布所有应变计划。

王国材说，这几天仍会再跟所有的司机员讨论、沟通，最坏状况是启动疏运计划。

王国材说，五一将受到司机员不开车造成的影响，今天在全台五个车站包括台北、台中、新左营、罗东、花莲站同步进行演练，新左营和花莲的类火车也已经开始跑。

王国材今天视察包括车站旅客服务、台铁服务台情境演练、转乘动线演练等。王国材并向国道客运业者说，有的人习惯搭台铁不习惯搭国道客运，希望协助疏导，也很感谢国光客运人员。

台铁局说，五一劳动节应变计划资讯专区官网预计后天（27日）中午12时上线。持有台铁车票乘车日期今年4月30日至5月2日期间者，即日起至一年内可持未使用车票至各车站售票窗口办理全额退票（含去回程车票），免收取退票手续费。定期票使用期限延长一日。

台湾铁路工会发动五一劳动节不加班活动，交通部预估当天运能缺口约35.8万人次，并协调高铁、国道客运、公路及市区客运疏运西部干线21.1万人次、东部干线4.1万人次、支线及区域10.6万人次的旅运需求。

交通部说，城际部分可利用高铁及国道客运，区域运输则用公路客运、市区客运及捷运系统，无替代运具路段以10条类火车临时客运路线服务。

规划西部干线规划由高铁及国道客运替代疏运，高铁预计提供25万人次运能，除负担原高铁旅运16万人次之外，可分担台铁9万人次；国道客运筹备提供23.1万座位，除原国道客运9.5万人次需求，可再分担台铁13.6万人次；东部干线部分，则由公路及国道客运筹备8.2万座位来疏运原有的公路客运旅客及台铁旅客的需求。原高铁台南站及新竹站联外之台铁沙崙与六家支线部分，规划由高铁公司筹备开行游览车接驳服务，其余集集、内湾、平溪三条支线部分，则由市区汽车客运及公路客运路线增开班次提供服务。

部分公路运输未服务区间，如花莲-台东、高雄-台东、部分西部地区，已由公路总局租用游览车辟驶10条类火车临时客运路线来提供服务。此外有崎顶—竹南等七处相邻车站有断链情形，则由台铁局于该等车站提供九人座车辆或计程车将到站旅客接至车站转乘。