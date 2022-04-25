上海明天“三区”全员核酸 专家：抗原检测不能代替核酸

上海从上周起开展社会面清零攻坚九大行动，持续加强检测筛查，上海今天（25日）宣布，明天将对所有的封控、管控和防范区域内人员进行全员核酸筛查。

据“上海发布”微信公众号消息，上海市卫健委副书记、副主任赵丹丹今天上午在疫情防控发布会上通报昨天的病例情况时透露，昨天新增的51例本土死亡病例中仅有四例曾接种过冠病疫苗，其余均未接种，患者死亡的直接原因均为基础疾病。

目前在上海定点医疗机构接受治疗的重型患者有196例、危重型患者23例。

上海上周宣布全市开展社会面清零攻坚九大行动，官方称，在实现社会面清零后，可根据“三区”划分相关要求，逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活。但有上海居民忧心，频繁出门检测反而增加感染风险。

赵丹丹在今天的记者会上说，这两天可能降雨，给采样工作带来不便，将进一步做好现场组织和环境消杀，对于抗原检测阳性待复核者、混管阳性待复核者及其同住者等人群，安排上门采样；对于可以下楼采样的人群，将分楼栋、分楼层、分时段组织大家下楼，减少人员聚集，减少交叉感染风险。

另据第一财经报道，对于近期为何连续进行核酸检测，以及是否自测抗原即可，上海市临床检验中心主任胡晓波解释说，如果一个人还在感染初期，相关体征也未显现，这时抗原检测可能为阴性，就需要核酸检测来确认。

他指出，抗原检测的准确性还取决于个人操作的规范性，抗原检测不能代替核酸检测，近期连续筛查主要出于这样的考虑。

胡晓波还说，冠病感染的病程存在一定潜伏期，不同的个体差异，病毒载量也不同。社区完成一轮核酸筛查后，通常病毒载量较高的感染者能被筛查出来，但也有部分病毒载量较低的感染者，会呈现核酸阴性结果。因此，需要通过连续多次核酸筛查，尽早动态发现阳性感染者，尽快实现社会面动态清零。

