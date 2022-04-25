再度放宽防疫措施 港专家意见不一

香港冠病疫情复活节假期后未反弹，个案连跌四天至昨天429起。港府上周四（21日）起首阶段放宽社交距离措施，香港大学专家孔繁毅相信香港第五波疫情逾400万人染疫，已筑起自然免疫屏障，建议提早两周后放宽至第二阶段社交距离措施。但政府专家顾问、香港中文大学专家许树昌认为第三针接种率偏低，不可能提早放宽措施。

据香港《明报》报道，港大医学院内科学系临床教授孔繁毅昨天（24日）在无线电视节目《讲清讲楚》说，香港可能已有逾400万人染疫，已筑起自然免疫屏障，疫情反弹风险相对小，有条件趁自然抗体水平高，加快放宽社交距离措施步伐，因此建议提早两周后放宽至第二阶段社交距离措施，例如郊外或体育活动毋须戴口罩。

据政府路线图，第二阶段拟重开酒吧等处所、放宽食肆至八人一桌、放宽口罩令包括在郊野公园户外范围及公众地方剧烈运动时不必戴口罩。

孔繁毅认为，若趋势是每天减50起个案，两三周后单日可能少于百起，有条件加快放宽措施，但若社区出现非奥密克戎的全新变种病毒就要小心。

孔繁毅说，即使提早放宽措施，仍须维持5月底疫苗通行证要求，市民仍须打第三针，届时旅客入境打针要求也应有一致要求。他在节目后称，若两三个月后个案较少，也无新变种病毒，可调整入境政策例如家居隔离，但仍要维持打针、检测等要求。

中大呼吸系统科讲座教授许树昌受询时说，不可能提早放宽社交距离措施，疫情虽慢慢回落，但单日个案仍在三位数，而且有不稳定因素包括近期放宽社交距离措施及学校复课，香港三至11岁儿童首针及第二针接种率仍低，最新数字分别为66%及38%。随着复课可能会暴发新疫情，同时香港第三针接种率很低，免疫保障不够坚固。

许树昌续称，特首候选人李家超当选后首要工作是筹备通关，大陆仍坚持动态清零政策，香港不能一下子放宽措施，第二阶段涉重开不少娱乐场所及放宽口罩令，可能会造成疫情反弹。他认为宜逐步放宽措施，以争取更多时间推高第三针及高危组别接种率。