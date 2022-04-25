李家超竞选政纲料本周公布 拟齐推北都明日大屿

香港特首候选人李家超将于本周后期公布竞选政纲，未来房屋供应的土地及规划政策将是重点之一。李家超将提出共同推展北部都会区及明日大屿两项大型发展计划。

据香港《星岛日报》报道，香港土地供应不足，现任特首林郑月娥去年发表任内最后一份《施政报告》，提出占地超过300平方公里的北部都会区理念，整合新界北的多幅用地作整全发展，同时她在任内亦提出明日大屿填海计划，于交椅洲人工岛填海，争取在2026年展开工程。不过，随着林郑任期快结束，外界关注她提出的土地政策会否延续至新一任港府。

正在积极撰写竞选政纲的下届香港特首选举候选人李家超，早前已表明认同发展北部都会区理念，但对于明日大屿计划，则未公开表态。

了解政纲草拟的消息人士指出，李家超属意新一届政府同时推展北部都会区及明日大屿两项大型发展计划，相关团队亦会重新检视两个发展计划的规划细节及定位。

据了解，由于北部都会区及明日大屿位处的区域不同，李家超认为可各自担当不同功能，并各有分工，当中北部都会区邻近深圳，可以打造为创科中心；至于明日大屿填海计划，则由于与港珠澳大桥仅相距16公里，可打造为大湾区超级交通枢纽，成为香港第三个核心商业区。

明日大屿项目亦正好配合李家超早前提及的三大施政方向，他更冀将项目从目前的愿景（Vision）阶段，转化成实际落实的实践使命（Mission）阶段。

知情人士指出，以三跑填海工程作参考，填海平均每尺造地成本只需414港元（约72新元），并可得到大面积的平整土地，有利政府未来作城市规划，一并解决旧区楼宇老化、人口密度过高和公共休憩空间不足等问题，以结果为目标解决问题。

他说，明日大屿位置得天独厚，不论到中国大陆还是国外都方便高效，可吸引世界各地企业在港建立分支，全面提升香港竞争力；加上项目可提供大量有利位置，建设货运码头，以及配合机场和港珠澳大桥打造海陆空超级交通枢纽，有助奠定香港发展稳固基石。