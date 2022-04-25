上海警方破获16起伪造买卖通行证案 34人被捕

上海市公安部门近日持续加大对疫情期间伪造买卖涉疫通行证违法犯罪的打击力度，自3月1日起，共破获伪造、买卖国家机关证件、使用伪造的证件案件16起，抓获涉案人员34人。

据中国央视新闻客户端报道，上海市公安部门还在加大打击伪造买卖涉疫通行证违法犯罪过程中，收缴销毁伪造的《上海市防疫保障（生活物资）临时通行证》50余张、伪造的核酸证明两张、复工证明一张。

上海警方本月19日成功侦破一起伪造、买卖国家机关证件案。犯罪嫌疑人王某宇（男，31岁）利用图片处理软件修改伪造电子版假通行证，以单价500元人民币（约105新元）在某电商平台进行售卖。犯罪嫌疑人冯某（男，33岁）等人购买伪造通行证后，再加价贩卖给他人。违法嫌疑人邓某康（男，32岁）等人明知通行证系伪造，仍购买并使用。目前，犯罪嫌疑人王某宇、冯某等人因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被依法采取刑事强制措施，违法嫌疑人邓某康等人均被处行政处罚。

本月23日，上海警方根据线索破获一起伪造国家机关证件案。犯罪嫌疑人蒋某东（男，51岁）为运输非保供货物，指使犯罪嫌疑人胡某峰（男，42岁）利用图像处理软件伪造了数张防疫保障车辆通行证。除自己使用外，蒋某东将伪造的通行证“赠送”其朋友姚某（男，32岁），姚某明知通行证系伪造仍进行使用。目前，犯罪嫌疑人蒋某东、胡某峰被依法采取刑事强制措施，违法嫌疑人姚某被处以行政处罚。

警方提示，防疫保障车辆通行证件由相关部门根据防疫工作需要，按照规定用途严格依法依规审批发放。任何单位、个人伪造、买卖和私自挪用防疫通行证件的行为均涉嫌违法。上海警方将持续以零容忍态度严厉打击此类涉疫违法犯罪行为，切实维护疫情防控和社会治安秩序。