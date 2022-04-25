彭博社：中国加速金融领域反腐半年内逾40官员落马

中国加速金融领域反腐，自去年10月以来，有超过40名官员落马。单在4月，包括招商银行原行长田惠宇在内，已有至少16人被查或惩处。

据彭博社报道，中国政府对金融领域的反腐力度逐渐加大，金融单位高层未能幸免。

中共中央纪委国家监委通报，单是4月份，有至少16名官员接受调查或被惩处，其中包括招商银行行长田惠宇。自田惠宇被免职和调查以来，招商银行股价五天下跌近20%。

彭博社1月初时统计，自去年10月中共中央第八轮巡视对25家金融单位党组织开展常规巡视以来，有20多名官员接受调查或被惩处。

有关部门上周（22日）宣布田惠宇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。仅四天前，招商银行突然宣布免去现年56岁的田惠宇行长、董事长职务，另有任用。福建省金融投资有限责任公司副总经理蒋云明上周五也因涉嫌严重违纪违法被查。据当地媒体报道，田惠宇和蒋云明就读于上海财经大学时是室友。

上周五，中国检方以涉嫌受贿罪逮捕了原中国证监会投资者保护局官员曾长虹。据中纪委通报，这位资深官员在证监会工作了20多年，直至2019年调离。被称为IPO“大姐大”的曾长虹利用职务便利和影响力，在企业发行上市、再融资审核等方面为他人谋取不当利益。

其他在4月份被查人员还包括在监管部门和国有银行工作的官员，如中国银保监会以及中国建设银行。4月份的统计数据未包括地方政府对较低层官员的调查。

今年2月，中共中央第八轮巡视向25家金融单位反馈工作全部完成，指出重要岗位、重点领域和关键环节廉洁风险比较突出。中国央行等监管部门及被点名的金融机构曾表示将就有关问题进行整改。