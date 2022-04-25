港记协主席考虑是否续任：新闻自由脆弱需捍卫

香港特首选举候选人李家超昨天（24日）表明，香港的新闻自由一直存在，无需捍卫。香港记者协会主席陈朗昇今早（25日）在香港商业电台节目上说，目前新闻自由非常脆弱，仍然需要捍卫。他正认真思考是否续任主席，因亲建制针对记协的舆论似乎指向他本人。

据网媒“香港01”报道，陈朗昇指出，新闻自由虽然字面上受《基本法》保障，但从过去几年发生的事可以看出这些只是条文的保障，实际上非常脆弱，如司法独立一样，需要大家捍卫。

记协上周六（23日）召开特别会员大会，讨论机构前景及去向，当中涉及解散门槛。陈朗昇称具体讨论内容不便透露，但该会议是为聆听会员意见，尤其根据过往经验，亲建制发动舆论机器后，可能会伴随一些执法行动，不希望发生事情后才急忙决定，目前要先有些讨论，不过没有作方具体决定的时间表。

陈朗昇称，总体来说支持保留的会员普遍认为记协有一定历史，对行业及对香港都有重要价值；倾向解散者主要是担心执委的安全。陈朗昇认为，虽然有人会认为记协可做的事不多，但举例指较早前《Now新闻》记者受到政治压力时，有记协讲一句公道说话，已相当有价值。

记协将在6月经历换届，亲建制舆论其中一个针对焦点，是陈朗昇前《立场新闻》背景。他说，目前不曾听闻如果他不再续任记协主席，会对机构前景有什么影响，但坦承在认真思考着续任的问题。

他说：“我之前就冇谂过唔做嘅，但见到个情况都好似係咁（我之前没想过不当主席，但看到目前情况好像是在针对他本人）。”但他坦言，在目前政治环境下，未必有业内人士敢承受如此庞大的风险。“唔敢讲话冇，但一定唔多（不敢讲没有，但一定不多）。”