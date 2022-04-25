中国多地加强涉疫通告政策合法性审查

中国大陆的冠病疫情持续延烧，多地正加强涉及疫情防控通告、政策的合法性审查。

澎湃新闻引述《合肥日报》报道，合肥市疫防指挥部昨天（24日）在市疫防工作视频会议上称，已增设法律顾问团队，进一步加强涉及疫情防控通告等合法性审查。

安徽长安网近日发布的消息称，铜陵市司法局合法性审查工作迅速进入一级响应状态。市局合法性审查科和政府法律顾问第一时间成立“合法性审查专班”，对涉及疫情防控的应急管理措施、政策文件、重大合同等事务，从主体、权限、依据、内容等方面依法严格审查把关。

再如江苏镇江市司法局网站21日报道，市司法局紧跟疫情防控形式，及时跟进疫情防控要点，迅速组织相关专业法律法规学习研讨，积极为全市疫情防控措施提供法律支撑，规避政策出台的法律风险。涉及卫生防疫、应急处置和复工复产等防疫相关文件优先审核，主动帮助起草单位查找制定依据。

此外，江苏盐城市司法局于14日出台了《关于做好新冠疫情防控期间行政规范性文件合法性审核的意见》。意见明确，涉及卫生防疫、应急处置和助企纾困的文件优先审核，组织专门人员和班子进行研究和办理，主动帮助起草单位查找制定依据，协助其履行相关程序，做到优先、便捷、快速。

意见还明确，对涉及群众切身利益、社会关注度高并对社会稳定、公共安全等方面可能造成较大影响的文件要开展风险评估，要把可能引发舆情风险作为评估的重要内容。