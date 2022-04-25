华视接连出错回应是否请辞 陈耀祥：责任不在NCC

台湾华视新闻台接连出错，在跑马灯列出“共军导弹袭台”、“大屯山爆发”等错误快讯后，昨天（24日）再把行政院长苏贞昌的头衔误植成“总统”。在野党要求台湾通讯传播委员会（NCC）主委陈耀祥请辞负责。陈耀祥今天回应说，这是华视内部管控问题，责任并不在NCC身上，呼吁立法院早日提出解决方式。

综合中时新闻网《自由时报》和《联合报》等台媒报道，公广集团董事长陈郁秀和华视代总经理陈雅琳日前已双双请辞，今早（25日）与文化部和NCC等单位应立法院教育及文化委员会要求，前去进行专案报告和备询。

陈耀祥指出，这是华视内部管控问题，这次事件是一个危机也是转机，让全民知道公广集团改革问题迫在眉睫，也呼吁立法院能早日提出解决方式，让公广人士集团问题正常化，未来营运与改善都能有机会获得解决。

对于作为NCC主委是否要请辞负责？陈耀祥强调，NCC是一个监理机关，负责在媒体出现问题时依法去调查，华视面对的管控问题，因为NCC无法直接营运媒体，因此这个责任不在NCC。

在被问及华视犯下的错误可否比照中天撤照关台，陈耀祥说，就目前调查所得的资料，还没有到这么严重的程度，是否涉及散播假讯息也需要大家共同认定。

国民党立委蒋万安说，华视这次事件引起社会哗然，因为不是第一次出错，还连续几次让大家看到很严重的失误，这部分当然必须要彻底检讨、了解出事原因，给民众清楚的交代和说明。民众认为媒体是资讯传递的中介者，但更重要的是如何确保资讯的真实。身为主管机关，NCC当然有责任必须要扛起，主管机关责无旁贷。

华视代总经理陈雅琳今早到立院备询时致歉后，表明导播当天的标准作业程序（SOP）不对，造成播出7分45秒的错误快讯。陈雅琳和公广集团董事长陈郁秀在备询时皆表明请辞后不会接受慰留。

陈雅琳说，在接连出错后，华视也考虑免除蔡明达制播部经理职务，将会对他做出最大惩处。他早前已被免兼副台长职务外记大过两支。

陈雅琳也坦承，将等到新董事会成立，在适当时候请辞新闻台台长职务，并将在改革阶段暂停播报晚间新闻。

文化部长李永得指出，昨天华视再出现这种错误非常不应该，已有请公视比较有经验的专业人士、团队协助整个SOP播控流程，是否建立较严谨的程序。华视现在面临的情景，内部的工作同仁士气可能受到影响，呼吁同仁要谨守工作的严谨度。

李永得说，至于上层工作，文化部会负起责任，在最快时间改组董事会，因为董事会是延任，用代理方式处理所有经营团队，让经营团队的不稳定性扩散到整个工作环境，所以希望赶快组成新的董事会，能够在新董事会领导下组织专业团队负责经营。