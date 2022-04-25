中国外交部：中国在所罗门设军事基地是假消息

中国外交部说，中国在所罗门设立军事基地之说，是别有用心者编造的假消息。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天（25日）在例行记者会上，回应澳大利亚总理莫里森有关中所安全合作框架协议提出关切的提问时说，所谓中国在所罗门建立军事基地的说法，完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。

他表明，中所安全合作基于相互平等、互利共赢的原则，是两国主权范围内的事，符合国际法和国际惯例，公开透明、合理合法、无可指摘。

汪文斌强调，注意到美国和澳大利亚指责中所安全合作框架协议缺乏透明度，但美、英、澳三边安全伙伴关系协定恰恰是不公开、不透明的暗箱操作。

他说：“我们要问美、英、澳打算什么时候将AUKUS交由包括南太平洋岛国在内的地区国家进行审议？美国还声称中国加强在所军事存在将引发美国重大关切。

汪文斌指出，照美国的逻辑，美国在全球80多个国家和地区建有近800个军事基地，这早已引起全世界的重大关切了。美国打算什么时候关闭它的这些军事基地呢？南太平洋岛国是独立的主权国家，不是美国和澳大利亚的后院，试图把门罗主义复制到南太平洋地区不得人心，也根本行不通。

对于澳洲防长达顿称中国在赢得国际动议的过程中采用了“行贿”做法，汪文斌回应说：“达顿先生面对记者的质问，自己也难以自圆其说。我们对澳洲有关政客固守冷战思维，对中国造谣污蔑，挑拨中国同其他国家的友好关系感到遗憾，对此坚决反对。澳洲政客应当诚实面对国内外民众的关切，而不应散布抹黑中国的虚假信息来谋求政治私利。”