华融原董事长王占峰已任中国东方资产党委书记

中国东方资产管理股份有限公司（下称中国东方资产）官网显示，中国华融原党委书记、董事长王占峰已取代吴跃，出任中国东方资产党委书记。

据澎湃新闻报道，3月30日，中国华融召开领导干部大会，宣布主要负责人任免。银保监会党委决定，免去王占峰中国华融党委书记，建议免去董事长、执行董事职务，另有任用。同时，中信集团党委决定，中信集团党委委员、副总经理刘正均兼任中国华融党委书记，推荐提名为董事长人选。

55岁的王占峰在任职中国华融董事长期间，力推中国华融持续“瘦身”、回归主业，并成功在2021年带领中国华融摆脱千亿巨亏，实现扭亏为盈。

2018年4月，时任原广东银监局局长的王占峰接替赖小民担任中国华融党委书记，当年9月正式接任董事长、执行董事。

公开信息显示，王占峰1967年出生，毕业于西南财经大学金融学院金融学专业，获得博士研究生学位。

王占峰有着丰富的监管机构任职经历，2003年1月至2003年7月任中国人民银行青岛市中心支行副行长，2003年9月至2005年12月任青岛银监局副局长，2005年12月至2011年10月任中国银监会合作金融机构监管部副主任，2011年10月至2014年4月任山西银监局党委书记、局长，2014年4月至2018年4月任广东银监局党委书记、局长。

这意味着，在中国东方资产的下一阶段，王占峰将与中国东方现任总裁、原银监会信托部主任邓智毅搭档，中国东方资产高管层还有一位副总裁邬君宇，三位总裁助理分别为张向东、丁建平、鲁振宇。

中国东方资产3月14日在官网发布公告，宣布吴跃因到达退休年龄，辞去该公司董事长、执行董事和董事会战略发展委员会主任委员职务。为保证该公司各项工作正常进行，董事会委任该公司总裁邓智毅代行董事长和董事会战略发展委员会主任委员职责。

值得一提的是，吴跃在到中国东方资产任职前，亦长年任职于监管系统。据公开信息，吴跃在2014年担任中国东方资产党委书记，此前吴跃任原中国银监会人事部主任、党委组织部部长、银监会信息中心主任、原吉林银监局局长、青岛银监局局长。

中国东方资产现任总裁邓智毅，1965年出生，曾任原山西银监局局长、湖北银监局局长，2014年出任银监会消费者保护局局长，2015年出任原银监会信托部主任，2018年8月出任中国东方资产总裁。

中国东方资产是经中国国务院批准，由中华人民共和国财政部、全国社保基金理事会共同发起设立的中央金融企业，前身为中国东方资产管理公司，成立于1999年10月，2016年9月改制成为股份有限公司。截至2020年末，在全国共设26家分公司，员工总数近六万人。

今年3月，中国东方资产在最新一期金融债募集说明书中披露，截至2021年9月末，注册资本为682.42亿元（人民币，下同，约142.85亿新元），各股东持股比例为：财政部持股71.55%，全国社保基金持股16.39%，中国电信持股5.64%，国新资本持股4.4%，上海电气持股2.02%。

截至2020年末，中国东方资产总额为11418.29亿元，负债总额为9948.19亿元，股东权益合计为1470.10亿元，2020年度实现净利润105.54亿元。

四大AMC（资产管理公司）均成立于1999年，成立之初是为了负责剥离国有四大行的不良资产。后陆续进行了股份制改革，其中中国华融和中国信达已在港股上市。

2018年中国华融董事长赖小民落马后，不良资产行业内的腐败事件备受关注。今年1月，中国长城资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁胡小钢被“双开”。胡小钢曾长期在中国东方资产任职，在2013年6月至2018年11月担任中国东方资产公司副总裁。