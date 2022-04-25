李家超30日将赴一人论坛 料不设现场观众

本届香港特首选举将采用“一人模式”，过往选举论坛上火花四溅、针锋相对的情况不会再出现，将变成唯一候选人李家超的“独脚戏”。据了解，七家电子传媒本周六（30日）将举办直播电视论坛，但不设现场观众。

据网媒“香港01”报道，包括无线电视、有线电视、Now新闻台、凤凰卫视、香港电台、香港商业电台、新城电台的七家电子传媒，将联合主办本周六的电视论坛，暂定晚上8时半至9时半，由无线提供场地及制作。由于只得一名候选人，不可能再出现候选人互相质询环节，因此向李家超提问的责任，交由各大电子传媒代表，形式类近《施政报告》和《财政预算案》公布当晚的电视论坛，由各代表轮流提问。

按照目前计划，该论坛设公众提问环节，但没有现场观众，改为预先录制片段，并分成土地房屋经济、民生抗疫医疗以及政治与内地三大范畴，在现场播放提问并交由李家超回答。

据了解，李家超团队和各大媒体磋商期间，曾考虑到底是录播还是直播，但考虑到以往特首选举辩论都是全程直播，应该维持。有政界人士认为，本届特首选举已没有竞争，电视直播论坛的吸引之处在于即时，尤其能看到现场提问者与候选人之间的即时互动、候选人的即时反应，但论坛仅一小时，如果再规限提问范围和事先录制问题，效果随时大打折扣。