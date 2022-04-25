台湾祝贺法国总统马克龙连任

台湾政府诚挚祝贺法兰西共和国总统马克龙在本月24日总统大选第二轮投票中赢得胜利，获选连任。

据台湾外交部官网欧洲司发布的新闻稿，根据法国内政部公布的总统选举开票结果，由共和国前进党（LRM）候选人马克龙总统胜选连任。对于法国人民透过民主选举程序展现民意，顺利选出国家领导人，外交部第一时间已训令驻法国代表处向法国政府及人民，包括马克龙总统本人，表达台湾政府的诚挚祝贺。

新闻稿称，台湾与法国共享自由、民主、人权等普世价值，双边关系近年来，在马克龙总统领导下持续深化，各领域的交流不断提升，包括台法就重要关键议题进行对话、台湾在法国南部科技文化重镇增设驻普罗旺斯办事处、2022年法国公布新版印太战略首次纳入台湾等。

此外，法国行政部门在七大工业国组织（G7）、法澳及法日2+2外交暨国防部长联合会议等场合的声明均一贯明确表达对台海和平稳定的重视；法国参议院及国民议会上2021年更首度分别通过友台决议，支持台湾参与国际组织；法国参议院及国民议会并先后筹组重要代表团来访，表达对台湾的力挺。台驻法国代表吴志中也数度受邀进入法国国会两院出席听证会；以上均为台法双边关系日益密切友好的明证。

台湾与法国为理念相近的民主伙伴，台外交部期待台法关系在马克龙总统领导下持续强化。台湾期待秉持互惠互利精神，共同致力双边关系的繁荣发展、维护台海与印太地区的和平稳定，同时齐力以规则为基础的国际民主秩序。