北京扩大区域筛查范围 暂停大型聚集性活动

北京将对11个区人员开展三轮核酸检测，暂停文艺演出、体育赛事、展销促销、装修施工等活动。

据中新社报道，北京市政府新闻发言人徐和建在25日晚召开的疫情防控工作新闻发布会上通报了以上内容。

徐和建说，为坚决遏制疫情传播风险，切实维护民众身体健康，北京决定在朝阳区已开展核酸检测基础上，进一步扩大区域筛查范围，从26日起至30日，对东城、西城、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、北京经济技术开发区等11个区人员开展三轮核酸检测。

徐和建说，核酸检测期间，市民要根据所在地核酸检测安排，主动配合、按时检测，结果未出之前，尽可能不走动，减少社会面接触，做好个人防护；各单位、各企业可结合实际，适当下调到岗率，鼓励远程、居家等弹性办公，鼓励错峰上下班；各类宾馆酒店从紧控制会议、培训、论坛等聚集性活动，核心区继续暂停举办会展、论坛、婚宴等活动。

核酸检测期间，北京暂停文艺演出、体育赛事、展销促销等大型聚集性活动，暂停校外培训机构线下培训课程及培训活动，暂停零散装修零散建设工程(含家庭装修、农村建房)施工，检测结束后再行恢复。

北京4月22日以来累计报告70例冠病感染者，涉及八个区，其中朝阳区46例。