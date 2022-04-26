免误坠法网 港外国记协暂停颁人权新闻奖

主办人权新闻奖的香港外国记者会（FCC），昨天（25日）以不想误坠法网为由，宣布暂停颁发今年人权新闻奖，并未提及日后会否续办。

据香港《明报》引述消息报道，去年底被香港警方国安处搜查后停运的《立场新闻》，本届获颁九个大小奖项，董事会因担心法律风险，决定煞停颁奖。消息透露，去年12月《立场新闻》被搜后，FCC曾发声明，中国外交部驻港特派员公署随后曾传召FCC主席瑞凯德（Keith Richburg），警告他不要再发声明。瑞凯德昨天不评论是否会面，公署昨晚也未回复查询。

据悉，人权新闻奖已完成评审，原定下月3日世界新闻自由日公布得奖名单，《立场新闻》得奖报道包括“智慧监狱”报道，及有关支联会和民主派初选案报道；“智慧监狱”报道曾被保安局长邓炳强点名批评妖魔化执法部门。FCC主席瑞凯德昨天回复时承认部分中文得奖报道可能引起问题，但不评论所涉机构。

事件在驻港外国记者圈引起震荡，加上FCC董事会否决就《立场新闻》博客区家麟被捕一事发声明，反对停办人权新闻奖的董事《华尔街日报》记者斯特鲁姆（Dan Strumpf），和新闻自由小组过半人宣布辞职。

瑞凯德昨天在声明称，香港新闻工作者过去两年在新“红线”下工作，当中仍有大量不清之处，会方不想误坠法网，所以决定暂停举办人权新闻奖。他形容决定非常艰难，并向参赛者、评判及协办人员致歉。他还称，FCC日后会继续推广新闻自由，但因应近日事态或要调整方式。

瑞凯德称，事前并未收到香港警方或中国大陆就新闻奖警告，而是早前留意到部分得奖中文报道在当下环境可能引起问题，董事会决定不能只颁部分奖项，故董事会讨论后停办。至于声明未提及日后会否续办人权新闻奖，他称不能代替日后董事会决定，“我们不知道香港五年、10年后的情况，所以用暂停一词。

其中一名辞任新闻自由小组的独立记者麦洛林（Timothy McLaughlin）批评，董事会否决就区家麟被捕事件发声明俨如自我审查，质疑小组已非维护新闻自由，故不再留任。瑞凯德则反驳，从来是FCC董事会决定是否发声明。

FCC前主席威尼斯（Steve Vines）说，人权新闻奖本来象征香港是亚洲区内少数可报道人权新闻的地方，并形容香港如今沦为没有新闻自由的地方。他慨叹，如果香港局面持续，相信日后无法举办人权新闻奖。

人权新闻奖1995年起举办，原先由国际特赦组织与FCC、记协联合举办，旨在提高大众对基本人权的尊重，迄今已举行25届。国际特赦去年撤出香港后，由FCC独立筹办。《文汇报》年初曾报道称，人权新闻奖得奖作品抹黑警队及中央政府，并质疑台湾亲绿学者吴叡人获奖的《致一场未完的革命》一文违反煽动罪。