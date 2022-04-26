习近平考察人民大学：要走出建设中国特色世界一流大学新路

中共总书记习近平昨天（25日）到中国人民大学考察调研时说，建设中国特色、世界一流大学不能简单以国外大学作为标准和模式，要走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路；他还勉励学子坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在新征程中争当事业闯将。

据中国央视新闻报道，在五四青年节即将到来之际，习近平昨早到中国人民大学考察调研，他同师生代表座谈后说，中国有独特的历史、独特的文化、独特的国情，建设中国特色、世界一流大学不能跟在别人后面依样画葫芦，简单以国外大学作为标准和模式，而是要扎根中国大地，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。

他说，“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”始终是教育的根本问题，希望广大青年要做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者，向英雄学习、向前辈学习、向榜样学习，争做堪当民族复兴重任的时代新人，在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进。

中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学，前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学，以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学，在长期的办学实践中，注重人文社会科学高等教育和马克思主义教学与研究，被誉为中国人文社会科学高等教育领域的一面旗帜。

习近平还观摩了思政课智慧教室现场教学，对学校不断推进思政课教学改革创新，打造高精尖水平思政课的做法表示肯定。

他强调，思想政治理论课能否在立德树人中发挥应有作用，关键看重视不重视、适应不适应、做得好不好。思政课的本质是讲道理，要注重方式方法，把道理讲深、讲透、讲活，老师要用心教，学生要用心悟，达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志。

他说，青少年思想政治教育是一个接续的过程，要针对青少年成长的不同阶段，有针对性地开展思想政治教育。希望人民大学绵绵用力，久久为功，止于至善，为全国大中小学思政课教学提供更多“金课”。也鼓励各地高校积极开展与中小学思政课共建，共同推动大中小学思政课一体化建设。

习近平勉励同学们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当开路先锋、争当事业闯将。

中国人民大学校史展设立于学校博物馆内，习近平到此了解学校历史沿革、建设发展和近年来教学科研成果等情况。他强调，中国人民大学具有光荣的革命传统和鲜明的红色基因，要把光荣传统和红色基因传承好，守好党的这块重要阵地。要加强校史资料的挖掘、整理和研究，讲好中国共产党的故事，讲好党创办人民大学的故事，激励广大师生继承优良传统，赓续红色血脉。

习近平还看望老教授、老专家和中青年骨干教师代表，他说，老教授、老专家们为党的教育事业作出了重要贡献，希望中青年教师向老教授老专家学习，立志成为大先生。

他强调，建设世界一流的中国特色社会主义大学，培养社会主义建设者和接班人，必须有世界一流的大师。要高度重视教师队伍建设，特别是要加强中青年教师骨干的培养，把人民大学打造成为中国人文社会科学研究和教学领域的重要人才中心和创新高地。

在人民大学图书馆，习近平强调，人民大学馆藏红色文献，鉴证了中共创办正规高等教育的艰辛历程，是宝贵的红色记忆，要精心保护好，逐步推进数字化，让更多的人受到教育、得到启迪。

习近平说，高校是中国哲学社会科学“五路大军”中的重要力量。当前世界进入新的动荡变革期，迫切需要回答好“世界怎么了”、“人类向何处去”的时代之题。加快构建中国特色哲学社会科学，归根结底是建构中国自主的知识体系。要以中国为观照、以时代为观照，立足中国实际，解决中国问题，使中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林。

去年五四青年节前夕，习近平曾于4月19日赴清华大学考察，先后视察了美术学院、成像与智能技术实验室、重点教学科研成果展示、西体育馆，了解学校深化改革、人才队伍建设、教学科研创新和服务国家发展等情况。