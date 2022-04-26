魏凤和访哈萨克：要警惕有的大国插手中亚

中国国务委员兼国防部长魏凤和说，中方坚决反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦策动“颜色革命”，要警惕有的大国插手中亚，干扰破坏中亚地区安全。

据新华社报道，哈萨克斯坦总统托卡耶夫当地时间25日在努尔苏丹会见到访的魏凤和。

托卡耶夫说，哈中两国今年庆祝建交30周年。30年来，哈中已成为永久全面战略伙伴，两国在国际政治舞台一直保持高水平协作，各领域合作成效显著。哈方重视两国军事领域合作，希望两军不断加强维和行动、联合演习、人才培训、军事技术等领域务实合作。

魏凤和说，今年是中哈建交30周年，在两国元首战略引领下，双边关系保持蓬勃发展势头，未来前景十分光明，成为睦邻友好、互利共赢的典范。

魏凤和说，中方坚决反对外部势力蓄意在哈策动“颜色革命”，支持哈方采取有力举措维护国家安全和社会稳定。要警惕有的大国插手中亚，干扰破坏中亚地区安全。

魏凤和说，此次访问体现了中方对哈方的高度重视和坚定支持，无论遇到什么样的风险挑战，中哈都将共同维护地区稳定，推动构建人类命运共同体。近年来，中哈两军各领域交流合作富有成效，中国军队愿与哈方继续拓展合作领域，推动两军关系深入发展。

双方就国际地区安全形势以及乌克兰局势、阿富汗问题等深入交换意见，商定两军继续加强战略沟通、搞好联合演训、开展务实合作。

哈萨克斯坦年初突发大规模骚乱，政权一度岌岌可危，在总统托卡耶夫请求下，俄罗斯领导的集安组织出兵稳定局势。中国国家主席习近平向托卡耶夫致口信，称赞其“在关键时刻果断采取有力举措，迅速平息事态，体现了作为政治家的责任与担当、对国家和人民高度负责的立场”。

骚乱发生后，中国舆论将矛头指向美国。有官方背景的微信公号“朝阳少侠”发文称，美国国家民主基金会（NED）2020年在哈萨克斯坦的投入比2018年翻了将近一番，哈萨克斯坦民众特别是年轻一代受到西方思想的长期浸淫，给事件埋下深层思想根源。