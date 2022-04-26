台湾境内居隔天数减至3+4 专家认为冲太快

台湾官方决定简化冠病疫情调查工作，今天（26日）起在境内实施三天在家隔离、四天自主防疫措施（即3+4方案），取代10天居家隔离。

不过，当地感染科专家认为官方冲得太快，此举可能导致社区感染人数暴增，引发民众恐慌，更担心医疗量能无法负荷、死亡率上升。

综合联合新闻网和《中国时报》报道，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天在记者会上公布，与县市代表、专家开会讨论后，决议在居家隔离方面缩短为3+4，前三天需待在家中，以一人一室为原则，不得外出；居隔期满当日快筛，检验阴性，后四天可转为自主防疫。

自主防疫期间则须每天快筛，快筛阴性者可外出工作及采买生活必需品，也可搭乘大众交通运输，外出全程配戴口罩；禁止餐厅内用餐、聚餐、聚会，以及前往人潮拥挤场所与不特定对象接触，也不可以上学。

至于从海外入境台湾人士的居家检疫天数，陈时中说，考虑到在全球范围内可能出现新的变异株，且台湾境内和边境不可能同时放宽，以免负担变重，因此维持“十加七”，即10天居家隔离，加上七天自主健康管理。

林口长庚医院副院长邱政洵直言：“听到要变成三加四有些吓到。”台湾大学前感染科医师林氏璧则在面簿上发文称，“三天有点太冲了。”

另一名专家则说，指挥中心预估台湾境内疫情即将步入高峰，担心人力及医疗量能不足，只能同意上述政策方向。台湾新增确诊病例在昨天已上升至5221例，分别为5108例本土及113例境外移入病例。

台大儿童医院院长黄立民认为，奥密克戎平均潜伏期为三天，但这代表有一半的人会三天之后才发病。他认为，缩短到居隔三天是很危险的，并说天天快筛算是相对保险的做法。

振兴医院感染科主任李明政则认为，感染曲线爬得越快，达到群体免疫的时机会来得越早，疫情也会越快结束，但过程中不仅会导致民众恐慌，更担心医疗量能崩溃，造成不必要的死亡。他提议先松绑到居家隔离七天，在观察一个月后再放宽至三天。

不过，台湾企业界乐见政策松绑，并希望台湾松绑商务人士赴台的隔离措施。

台湾商业总会主席赖正镒认为，政府若再采取严格措施，恐对市场造成损伤，如今政策改变，逐步走向与病毒共存，让民众生活逐渐恢复常态，对陷入困境已久的服务业将有很大的帮助。

机械公会理事长魏灿文则希望政府可松绑商务人士赴台的隔离措施，并提议比照台湾境内的3+4。

