台儿童5月2日起可打疫苗 教育部要求给家长至少七天考虑

台湾教育部昨天（25日）发函各县市教育局处，自5月2日起，可安排校园集中接种莫德纳疫苗，但因小学儿童年纪小，教育部首度要求应给家长至少七天的充分思考时间，评估是否要让子女接种疫苗。

据台湾《自由时报》报道，台湾卫福部传染病防治咨询会预防接种组（ACIP）上周三（20日）召集专家开会，同意六岁至11岁儿童开放疫苗施打半剂型莫德纳，强调经整体评估该疫苗对儿童的有效性及安全性，并考量全台紧急公共卫生需求。根据指挥中心统计，全台儿童施打第一剂疫苗约有120万人。

根据教育部函文，六岁到11岁儿童疫苗接种作业，可采用校园集中接种及合约医疗院所接种模式执行，与12岁到17岁初中和高中生接种BNT疫苗模式相同。为充分尊重家长选择，县市教育局处请学校先行调查校园集中接种意愿，提供家长接种须知及评估暨意愿书，学校收回并统计人数，自5月2日起可安排疫苗施打。

教育部主任秘书廖兴国昨晚受访证实，因莫德纳疫苗首次在台湾提供六岁至11岁儿童接种，基于儿童及青少年接种mRNA疫苗后可能出现的反应，以及罕见且多数为轻微的心肌炎或心包膜炎，提醒学校确实将须知分发提供家长参考，并给予家长至少七天的充分思考时间，以利了解国际间青少年接种mRNA疫苗的副作用监测情形及接种疫苗之效益，评估并决定是否让子女接种。

教育部也提醒，因六岁至11岁儿童表达及理解能力不及青少年，请于疫苗接种前后，加强卫教宣导说明。

另特殊教育学校的校园接种服务，教育部建议加派医疗人力，观察学生身体状况；各校在学生接种疫苗当日应调整课程内容，安排静态活动，疫苗接种后两周内，妥善规划课程内容，减少激烈教学活动。