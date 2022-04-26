江西万年县四干部疫情防控不力工作期间睡觉玩手机

中国江西上饶万年县八名干部因疫情防控不力，被立案处理，其中四人被指在工作期间睡觉、玩手机。

据中国央视新闻今天（26日）报道，经中共万年县委书记办公会研究同意，七人被立案处理，县住房建设保障中心副主任许仁平则被先免职再立案处理，官方也对八人进行全县通报批评。

隔离点挂点领导孙海生和三名县委党校工作人员万国强、洪裕鉴、刘裕先，被发现前天于工作期间在房间睡觉、玩手机，将隔离点的工作全部推给两名医护人员和一名公安人员，造成隔离点相关工作未能有效开展，进度滞后。

通报也指某宾馆隔离点负责人陶裕涛的工作作风不实。上饶市疫情防控督导专班前天针对该酒店存在的七个方面问题，向陶裕涛下达了整改交办单。市疫情防控督导专班昨天对反馈问题整改情况进行“回头看”时，发现该宾馆相关问题仍未得到整改，且陶裕涛本人对隔离点情况不熟悉，对工作基本职责也不清楚。

许仁平，以及万年县农业农村局干部余兰秀和史奎则被指脱岗。许仁平被选派至某社区协助疫情防控工作，并担任小区核酸采集点组长，但许仁平自前天以来，以政府大楼限制进出为由，一直待在办公室，未到社区执行任务。县督查组昨天电话联系许仁平，许仁平同事代为接听，称许仁平还在单位。

余兰秀和史奎被选派到同一个社区内的小区核酸采集点协助核酸采集工作。两人前天上午因道路管控原因，未到该社区报到，当天下午道路解封后，直至昨天上午，仍未参加社区核酸采集工作。

江西昨天新增91起本土确诊病例，其中89例来自上饶市万年县。