蔡英文声望降 民进党支持度重挫

台湾民意基金会今天（26日）公布的最新民调显示，总统蔡英文声望达49.9％、与上个月相比下滑1.9％ ；民进党支持度则重挫近6%。

据中时新闻网报道，台湾民意基金会董事长游盈隆说，与上个月相比，蔡英文“总统职务表现赞同率”达49.9％，下滑1.9 %，不赞同率35.6％，上升2.2%，一来一往，使得赞同比不赞成者多14.3%，与上个月相比减少4.1%，意味蔡英文目前整体民意支持度处于下滑状态。

他说，过去一个月，总统蔡英文提出“新台湾模式”防疫，但疫情暴发终究造成七成二的人心惶惶，1200万人担心工作与所得受到冲击，人民因防疫付出的物质与精神损失难以估计，再加上这次面对奥密克戎疫情不像过去那么超前部署， 如快筛试剂贵得离谱、医治重症药物不足、疫苗短缺等等乱象，还有俄乌战争爆发，面对中国大陆武力犯台的威胁等。

至于台湾人的政党支持倾向，民进党获得30.3%，国民党14.5%，民众党9.2%。

游盈隆说，与上个月相比，民进党支持度重挫5.8%，民众党支持度下滑 4.3%，国民党支持度略增0.5%。

他分析，民进党此番支持度重挫近六个百分点并不寻常，可能因为乌克兰情境效应消散、奥密克戎疫情危机涌现，加上2022年六都16县市首长与议员党内提名暗潮汹涌，激烈厮杀。

他说，国民党本月支持度14.5％，基本上在谷底躺平，一躺四个月， 没有起色，显示百年老党问题丛生，陈年包袱很重；民众党支持度下滑4.3个百分点，等于流失近三分之一支持者，并创下近11个月来最低纪录，是严重的警讯。