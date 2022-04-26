中国央行回应金融市场波动：经济基本面良好

中国人民银行有关负责人今天就当前金融市场情况说，央行将加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，特别是支持受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户等，推出科技创新再贷款和普惠养老专项再贷款，增加1000亿元（人民币，约209亿新元）再贷款支持煤炭开发使用和增强储能。

综合中国人民银行微信公号发布的消息，央行负责人接受中国金融时报采访时说，关注到近期金融市场出现一些波动，主要受投资者预期和情绪的影响。负责人称，当前中国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大，防范化解金融风险取得实质性进展。

负责人强调，金融系统落实中共中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，支持物流畅通和促进产业链供应链稳定，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。按照市场化、法治化、国际化方针，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康发展。

负责人说，央行将加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，特别是支持受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户，支持农业生产和能源保供增供，推出科技创新再贷款和普惠养老专项再贷款，增加1000亿元（人民币）再贷款支持煤炭开发使用和增强储能，增加支农支小再贷款和民航专项再贷款，保持流动性合理充裕，促进金融市场健康平稳发展，营造良好的货币金融环境。

消息发布后，上证指数高开0.07%。两市股指均出现反弹，截至发稿，上证指数涨0.53%，深证成指涨1.15%，创业板指数涨1.66%。国债期货多数高开，随后亦震荡走低，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.02%。

中国央行行长易纲上周连续两天提及中国货币政策，强调控制通胀和稳就业的重要性，并承诺为中小微企业提供更多支持，显示官方对货币刺激政策的谨慎态度。

易纲上周在博鳌亚洲论坛强调，中国货币政策首要任务是维护物价稳定。他说，今年的粮食生产和能源供应对物价稳定非常重要。金融服务高度重视农业生产，以及煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和进口。只要确保粮食生产和能源供应，物价将稳定在合理区间。