上海累计感染者超50万 严格实行非必要不离沪

上海市卫生健康委副主任赵丹丹今天（26日）在疫情防控工作记者会上强调，上海严格实行非必要不离沪，采取各项措施从严从紧做好人员离沪管理，坚决防止疫情外溢。

据澎湃新闻报道，赵丹丹在记者会上介绍，上海市通过三方面做好离沪人员管理。

一是离沪人员除须持有48小时内核酸检测阴性证明外，还须提供24小时内抗原检测阴性证明；在机场、车站等道口做好相关查验工作，最大限度减少风险人员输出。

二是对流调排查中发现已经到外地的密切接触者、次密接以及其他高风险人员，由市疾控中心及时向各地发出跨区域协查函，纳入当地疾控部门属地化管理；进一步加强与兄弟省市工作对接、信息共享和协同配合。

三是进一步落实防外溢主体责任，加强援沪方舱建设人员、货车司机、援沪核酸采样人员、其他在沪滞留人员等离沪重点人群疫情防控工作，严格闭环转运、严格撤离安置。

针对有接触隔离医学观察的人员被拒绝返回居住地提问，赵丹丹说，获准离开方舱医院的人员都将获得《解除医学隔离证明》。这是出院人员核酸阴性报告和健康码绿码的等效凭证，对于已治愈的出院患者和解除医学观察人员，各区村委、业委会、物业公司等不得以任何理由阻扰阳性感染者和出院人员返回居住地。

另据上海市疾控中心副主任孙晓冬介绍，截至目前，市疾控中心病毒基因测序结果显示，导致本轮本土疫情的冠病病毒，绝大部分为奥密克戎 BA.2型和BA.2.2型，这一波疫情的发生、发展，与国内外其他地区由奥密克戎变异株所导致的疫情特点基本一致。

孙晓冬说，这次上海疫情始于2月底，至3月中旬累计超过1000例，截至4月24日，累计病例数已超过50万例。在没有防护措施的情况下，一个人平均可以传播9.5个人。

孙晓冬透露，虽然近期疫情仍在高位波动，但今天报告的阳性感染者数量，总数较昨天有进一步减少，达到2000多例，减幅达13%，这是自疫情出现下降趋势以来，下降幅度最大的一次，而且90%以上的新增阳性感染者在封闭管控期间或集中隔离期间被发现。