中国交通运输部要求汲取东航教训全面排查风险

中国交通运输部要求，深刻汲取东航事故教训，全面排查风险隐患。

据中国央视新闻报道，交通运输部新闻发言人舒驰今天（26日）说，“3·21”东航MU5735航空器飞行事故发生后，交通运输部多次主持召开会议，深刻汲取事故教训，分析研判交通运输安全生产形势，举一反三，强化隐患排查，防范化解重大风险，坚决遏制群死群伤重特大安全生产事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

一是进一步强化安全生产举措落地见效。牢固树立安全发展理念，全面落实15条举措，最大限度防范遏制各类事故发生，坚决杜绝重特大事故发生，坚决避免重特大事故连续发生。

二是扎实开展安全生产强化年。交通运输部制定印发了《交通运输安全生产强化年实施方案》，明确了30项重点任务，包括风险隐患排查、重点领域治理、特殊重点时段安全管控、应急处置等方面，对于道路客运、道路货运、城市公共交通运营、水上交通等重点领域还分别进行了专项部署。

三是深入组织安全生产大检查。全面摸清安全隐患和薄弱环节，有效管控重大风险，强力治理重大隐患，严厉打击非法违法行为。

中国东航波音737-800型B-1791号机于3月21日执行MU5735昆明至广州航班时，坠毁在广西梧州市藤县。机上123名旅客、九名机组成员全部遇难。初步调查结果显示飞行程序正常，航空专家预计，仍需要至少一年时间才能完成全部调查，得出事故最终结论。