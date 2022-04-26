联合国人权高专办先遣组抵达中国为巴切莱特访华做准备

联合国一支五人先遣组已抵达中国，为人权事务高级专员巴切莱特下个月访华做准备。

据香港《南华早报》昨天（25日）报道，联合国人权事务发言人特罗塞尔（Liz Throssell）说，先遣组应中国政府的邀请，前天启程前往广州，抵达广州后将按照防疫要求进行隔离，之后预料将前往新疆。

巴切莱特自2018年9月起就访疆事宜与中国进行谈判，今年3月公布，就访华事宜与中国政府达成协议，行程将包括前往新疆。巴切莱特届时将成为17年来第一位访问中国的联合国人权事务高级专员。

中国外交部昨天也证实，联合国人权高专办先遣组昨天抵华，为巴切莱特5月访华做准备。

特罗塞尔介绍，成立这支先遣组的目的是要确保巴切莱特可以展开有意义的访问（meaningful access）。先遣组将尝试了解中国的人权状况，并与包括高级政府官员和公民社会在内的多个利益相关者，就相关问题进行讨论。

由于联合国人权高专办并没有派遣人员到中国工作，特罗塞尔说，人权高专办在这种情况下的标准做法是，在高级专员可能展开访问前，先安排初步技术使团到该地区。

报道称，目前尚不清楚巴切莱特抵达中国后，是否也需要隔离。特罗塞尔说：“冠病疫情意味着，团队需要适应不断变化的环境。”