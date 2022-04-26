中国市监总局回应“知网涉垄断”：正依法开展相关工作

针对中国知网涉嫌垄断问题，中国国家市场监督管理总局昨天（25日）回复留言时表示：已关注到各方面反映的相关问题，正在依法开展相关工作。

根据长江日报大武汉客户端消息，中南财经政法大学九旬退休教授赵德馨状告中国知网（运营方为《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司）维权一事，去年12月经报道后，引发社会各界关注。中国科学院因高昂的订购费停用知网一事近日再次引发各界对知网是否涉嫌垄断问题的讨论。

针对知网是否涉嫌行业垄断的问题，市场监管总局过去四个多月来作出三次答复。总局曾在去年12月23日回复说：相关经营者的行为是否违反《反垄断法》，需要反垄断执法机构研究、分析具体证据并通过相应的程序作出判定。

今年3月9日，市场监管总局再次回复表示：中国《反垄断法》禁止具有市场支配地位的经营者实施滥用市场支配地位行为。对知网是否涉嫌行业垄断，市场监管总局称，“正在核实研究”。

市场监督管理总局昨天回复媒体留言时表示：已关注到各方面反映的相关问题，正在依法开展相关工作。这也是市场监管总局对该问题的最新回应。

报道引述武汉大学竞争法与竞争政策研究中心主任、武汉大学法学院教授孙晋此前介绍，寻求《反垄断法》的保护主要有执法和司法两种途径：“第一，可以向市场监督管理部门即反垄断法执法部门反映相关情况，要求反垄断执法机关来对知网的涉嫌垄断行为展开调查。如果认为自己的合法权益受到这种涉嫌垄断行为的非法侵害，权利人也可以到法院起诉，但从目前中国反垄断的司法实践来看，对原告很不利，主要是举证门槛太高，取证太困难。”

报道还引述上海交通大学特聘教授、国务院反垄断委员会专家咨询组成员王先林曾表示，核实确认知网有较大的违法嫌疑才会正式立案，立案后的执法过程包括界定知网的相关市场、认定市场支配地位、确定是否构成滥用这三大步骤，时间一般会比较长。

知网之前曾因频繁涨价遭到高校抵制，武汉理工大学曾暂时停用该平台。北京大学也曾在2016年贴出即将停用知网的通知，称“不向商家过分的涨价行为轻易妥协”。

