华为五倍薪酬再向全球招募天才少年

华为官方公众号“华为招聘”昨天（25日）发布公开信息，开出五倍以上薪酬，不限学历和学校，再向全球招募天才少年。数据显示，华为在过去两年约招募了300多名天才少年。

据《深圳商报》报道，招聘信息显示，华为“渴求有能力、有意愿挑战世界级难题的您”。华为对应聘者不限学历，不限学校，但要求在数学、计算机、物理、材料、芯片、智能制造、化学等相关领域有特别建树并有志成为技术领军人物。

华为指出，有重量级科研成果／论文／专利、顶级实验室／尖子班毕业、国际顶级竞赛获奖等会成为应聘者的加分项。对于应聘的天才少年，华为将提供世界级挑战性课题；大牛导师，全球化的视野、平台和资源；此外，还开出五倍以上的薪酬。

华为的天才少年计划最早为外界所知，源于华为创始人任正非2019年在公司经营管理团队EMT的一段讲话。他称，当年华为从全世界招进20至30名天才少年，次年再招200至300名。

据中国媒体报道，华为这批天才少年，年薪都在百万元级别，最高超过200万元人民币（约42万新元）。据了解，华为很多天才少年都聚焦在人工智能和算法领域。

华为在2021年年报发布会上透露，去年和前年两年，华为大概招聘了2万6000名应届毕业生，其中300多人为华为定义的天才少年。

去年，华中科技大学官方微信透露，当年该校有两位同学入选华为天才少年计划，三年内该校已有六人入选该计划。今年，对外界公开的第一位天才少年是上海复旦大学信息科学与工程学院的毕业生林田。

华为最为知名的天才少年是B站知名UP主稚晖君，稚晖君原名彭志辉，2018年毕业于电子科技大学，目前是华为AI架构师。他发明能给葡萄缝针的机械臂，会直行、拐弯、躲障的自动驾驶自行车，能用手臂操作电脑的桌面机器人都是社交网站上的刷屏之作。

华为轮值董事长、首席财务官孟晚舟曾称，华为最大财富是人才存储、思想存储、理论存储、工程存储和方法存储，以及内部流程管理的高效，有序的存储，这些才是财报背后，华为的真正价值。

华为年报显示，2021年华为从事研究与开发的人员约10万7000名，约占公司总人数的54.8%。2022年华为计划还要招聘一万多名应届毕业生。