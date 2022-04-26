中国教育部：这届毕业生就业困难程度超2020年

中国教育部高校学生司副司长吴爱华说，2022届高校毕业生面临多重就业压力，困难程度甚至超过2020年。高校需多开拓市场性岗位。

根据澎湃新闻报道，中国部分高校网站披露本月19日教育部召开的2022届全国普通高校毕业生就业工作第三次调度视频会议显示了上述内容。

该视频会议上，吴爱华对前期就业工作进展情况进行了通报，并对下一阶段就业工作进行了部署。

据参会高校披露的信息，就业岗位需求收紧、政策性岗位拓展空间有限、疫情导致求职和招聘受阻、就业结构性矛盾依然突出、毕业生焦虑情绪加剧，令2022届毕业生就业形势更加严峻复杂。吴爱华强调，各高校要在运用国家政策性岗位的基础上，多开拓市场性岗位，着力解决毕业生就业结构性矛盾。

教育部下一阶段开展的重点工作主要有：深入落实高校毕业生就业工作“一把手工程，”高校书记、校长带头做好访企拓岗促就业行动；升级“国家24365大学生就业服务平台”，做到各级就业平台互联，做好岗位信息共享，提升就业数字化能力；通报去向落实率低于50%的学科专业点，建立就业去向落实率红黄牌提示通报机制；实施“供需对接就业育人项目”，做好定向人才培训以及就业实习等工作；开展“宏志助航计划”，做好就业培训；开展高校毕业生就业创业政策宣传月活动，提供政策辅导与政策咨询服务。

2022届中国高校毕业生规模首次突破1000万人，预计1076万人，相比2021届同比增加167万人。

据了解，今年5月中旬，中国将开展以“千方百计拓岗位、攻坚克难促就业”为主题的就业工作促进周活动，5月初至8月开展“五大专项”行动为内容的百日冲刺系列活动。



从地方上看，四川美术学院上周五（22日）召开2022届毕业生工作推进会，要求截止8月31日，2022届毕业生毕业去向落实率未达到全市平均水平的学院，当年年度考核将予以扣分，相关本科专业下一年度将缩减招生计划或停止招生等。

湖南工学院材料科学与工程学院网站昨天公布的2022届毕业生就业工作推进方案称，在学院要做到全体教师人人参与的工作机制，动员一切可以动员的力量，利用一切可以利用的资源，千方百计助力学生顺利就业。