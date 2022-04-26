中国国脚张玉宁回怼自媒体：依然每天吃海参

战绩跌入谷底的中国男足“吃海参”的视频引发舆论热议，还被相声演员讽刺是“外表带刺，其实挺软”。国足前锋张玉宁昨天深夜在社交平台回击自媒体的嘲讽，表示自己“依然每天坚持吃海参”。

张玉宁在个人微博写道：“这是我们疫情后第6次归国隔离，这次在海南封闭21天，中午11点36摄氏度直晒在训练，就凭你截取了热身的视频就可以煽动不明真相的人随意嘲讽我们，你们是有多么无知？标榜自己‘独立之精神，自由之思想’，你真的配得上！”

张玉宁还说：“对了还要告诉你们，我依然每天坚持吃海参，感觉很好，以后想要血口喷人的直接找这条微博，我会耐心解答你们对于加强身体对抗的疑惑，也可以面对面与你交流如何增强对抗能力。”

从截图显示看，甘肃广播电视台一名记者在社交媒体上嘲讽国足，他发布了一段国足的热身拉伸视频，配文是“采用魔鬼式训练方法刻苦训练的中国男足”。

有网民在张玉宁贴文下留言说“回击的方式有很多种，你这是最苍白无力的那一种”，张玉宁回复说：“不不不别误会了。this is personal，我没想证明或者回击什么，我就是想用他的方式和他干，仅此而已！”

根据澎湃新闻报道，国足近日结束了接近一个月的封闭隔离，张玉宁也驰援U23国足，将出战杭州亚运会。

作为国足中生代球员的代表，张玉宁曾长期效力荷甲联赛，还曾加盟德国云达不来梅俱乐部，目前他效力中超北京国安。

而针对“海参广告”等涉及国家队赞助商的传言，中国足协曾公开发文澄清，“中国男女足各级国家队训练、参赛的经费来源，主要来自中国足协从市场赞助自筹。对于任何一支足球队，赞助商都非常重要。”

“有多家知名企业长期以来都对‘中国之队’进行了不遗余力的支持，晓芹海参也是‘中国之队’的签约赞助商之一。”

“作为对赞助商的回报，国家队队员适当配合参与赞助商宣传是合理的商业要求，这在世界足坛还有其他体育项目都很常见。”