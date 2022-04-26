内蒙古包头新增两例确诊 全市进入静止状态

内蒙古自治区包头市昆区、九原区前天（24日）以来确诊了两起冠病病例，病例已第一时间转运至定点医院。为减少人员流动，坚决切断疫情传播渠道，包头全市进入静止状态，街道小区实行封闭管理。

根据“包头发布”消息，包头市冠病病毒防控工作指挥部昨天发布通告要求，全市进入静止状态，街道小区实行封闭管理，非必要不出行，减少外出及人员聚集，严禁小区内人员聚集，原则上必须居家。市民居家生活期间，每户每天可指派一名家庭成员外出采购生活物资，其他家庭成员除参与疫情防控、生病就医以及急需工作外，一般不外出。如有特殊困难的，及时与社区工作人员联系。



通告要求，机关、事业单位等公职人员，均居家办公、线上办公。中心城区内的所有党员、公职人员（除承担指挥部防疫任务的人员外）均应主动向居住地所在社区报到转为社区志愿者，按照统一安排，参与社区防疫工作和社区服务。

除保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业外，其他企业原则上暂停生产经营活动，如继续进行生产经营活动，需向属地疫情防控指挥部报备，并须严格落实好防控措施。

除保障市民基本生活需要的超市（含农贸市场）、便利店、医疗机构在严格疫情防控措施前提下正常营业之外，餐饮业和KTV、电影院、健身房、室内游泳馆、酒吧、网吧、洗浴中心、棋牌室等文化休闲娱乐场所全部暂停营业。全市文化旅游景区、文博单位暂停开放。

除保障城市运行及物资货运的车辆外，公交车、出租车驾驶员须持有24小时核酸证明，车辆须进行预防性消杀，一趟一通风，一趟一消毒，公交车随车配备安全员，严控载客量，网约车停运。

通告还要求，全体市民（含市外在包滞留人员）非必要不离包，确因特殊情况需离开的，全市各公路卡口、火车站、汽车站和民航机场对离包人员需查验48小时核酸检测阴性证明，无核酸检测阴性证明的一律不得离包。

此外，各类药店、诊所暂停销售退热、止咳、抗病毒、抗生素“四类”药品，并在醒目位置张贴告示，引导有“四类”药品购买需求的人员到发热门诊就诊。

包头市将对全员核酸检测实行健康码赋码管理，未参加全员核酸检测人员或进入中风险地区人员，将会被赋为黄码，黄码人员进出小区、医院及出行时受限。全市范围内暂停举办展销会、宴会、庆典、招聘会等聚集性活动，红事缓办、白事简办。学校、幼儿园及培训机构暂停线下教学活动，开展线上教学。有条件实行师生全封闭管理的学校，高三年级可以在校内实行封闭教学。邮政快递、物流寄递从业人员每日需持24小时核酸检测阴性证明方可上岗，车辆、快递物品须每日进行终末消杀。

上述措施自25日20时起，在昆区、青山区、东河区、九原区、稀土高新区、石拐区范围内实行一周，根据疫情防控形势动态调整。上述政策其他旗县区参照执行。通告提醒广大居民严格遵守并积极配合防控政策。对违反通告规定及造谣传谣、谎报瞒报疫情、发布不实信息、哄抬物价等违法行为，公安机关和相关部门将依法严厉打击处理。

