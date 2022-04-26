广西南宁印发习近平思想“口袋书”

中共二十大将在今年秋天举行，广西南宁市委宣传部近期编印《习近平新时代中国特色社会主义思想“大家学”》系列“口袋书”，并大量派发到农村、企业、医院和学校等，当地官媒称，“口袋书”在南宁各地各行业引发学习热潮。

据《南宁日报》2月24日报道，南宁市委宣传部编印了《习近平新时代中国特色社会主义思想“大家学”》系列“口袋书”，不定期编发给全市各级党组织，发放到千家万户，将其作为各级宣讲团、基层党组织、乡村振兴工作队、大众宣讲员和“草根宣讲员”的宣讲教材，把中共总书记习近平最新重要讲话和重要指示批示精神第一时间向全市870多万各族干部群众宣传宣讲，做到全市各族干部群众学习全覆盖。

报道称，学好用好“口袋书”，是南宁市打通理论武装工作进基层“最后一公里”的重要举措，南宁市将把发放和使用“口袋书”工作作为迎接中共二十大的具体行动，“以昂扬姿态和优异成绩迎接党的二十大胜利召开”。

《南宁日报》还发布一系列报道，展示“口袋书”被派发至当地社会各阶层，以及在南宁各地各行业引发的学习热潮。

《南宁日报》本月18日的报道称，“口袋书”已成为南宁市上林县大众宣传员基层宣讲的权威教材、全县广大干部群众的“掌中宝”。

报道称，在澄泰乡政府大院，许多干部职工利用业余时间交流学习“口袋书”内容，不断提高政治素养和理论深度；在塘红乡万福村田间地头，劳作之余村民围坐在田埂上，驻村第一书记作为领学员，用当地方言带领大家朗读“口袋书”内容。

据报道，自“口袋书”发放以来，上林县持续开展主题学习活动，探索具有本地特色的宣讲模式，通过双语宣讲、方言宣讲等方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入乡村。

上林县还在全县各地农家书屋增设“口袋书”专栏，定期组织群众开展学习交流，营造浓厚的全民阅读氛围，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴提供内生动力，切实推动全县理论学习全覆盖。

南宁是广西壮族自治区首府，广西壮族自治区代表会议本月22日选举产生广西出席中共二十大的代表，在广西参选的代表候选人习近平以全票当选二十大代表。

广西党委书记刘宁前天（23日）在广西党代表会议上讲话时说，习近平全票当选，是党员干部群众忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的生动体现。

