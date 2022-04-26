据报奈雪的茶计划投资10亿人民币押注瓶装茶

据报道，中国网红奶茶店“奈雪的茶”近期因即饮产品销量大增，急需收购RTD（即饮饮品Ready To Drink）产线，预计投资规模5亿元（人民币，下同，约1亿新元）到10亿元。

根据新浪财经报道，一张某机构内部图片显示，其上市公司客户对于RTD产线的具体要求为：产能规模达到每年7000至8000万箱；生产线8至12条；技术要求无菌冷灌装、自动化程度高；团队具备超过10年工厂管理经验。而另一张客户RTD产品介绍图来看，该上市公司正是“新式茶饮第一股”的奈雪的茶。

奈雪的茶数周前刚刚成立投资公司。天眼查App数据显示，3月28日，深圳市美好自有力量投资有限公司成立，股东信息显示，该公司由奈雪的茶关联公司深圳市品道餐饮管理有限公司全资控股。法定代表人为黄锦华，注册资本1000万人民币，经营范围包括会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理等。

对于计划收购RTD产线一事，奈雪的茶公关部相关负责人回应媒体查询时称：公司确实在大力发展瓶装饮料业务，2021年已成立了奈雪饮料科技公司，目前已向市场推出7款瓶装茶产品。对于网传的投资事项，目前尚不方便透露。

报道引述前瞻产业研究院数据称，国内软饮料市场发展40余年以来，已经成为全球最大的软饮料市场之一，市场规模约6000亿元。从软饮料的细分市场来看，2020年中国软饮料行业最大细分市场为包装饮用水，占软饮料37.64%的市场份额；即饮茶（瓶装茶）紧随其后，占比为19.64%，市场规模达千亿，市场前景广阔。相比现制茶饮，瓶装饮料的毛利更高，消费场景和覆盖面比现制茶饮更广。

为了寻找企业新的增长曲线以及未来更多可能性，喜茶、奈雪和乐乐茶等头部品牌相继布局瓶装茶饮。有业内人士表示，瓶装饮料或将有望成为新式茶饮品牌们下一个掘金赛道。