香港人权律师韦智达深夜携妻赴英 避谈离港原因

香港人权律师韦智达（Michael Vidler）昨天（25日）深夜携妻搭机离港飞赴英国，其律师行拟在6月3日停业。

据香港《大公报》报道，昨晚约9时20分，韦智达与妻子李萱怡到达机场离境大堂。韦智达头戴卡奇色阔边帽遮掩，面戴黑色口罩，身穿浅蓝色长袖衫和卡奇色长裤，手携红白蓝塑胶大行李袋。

记者询问韦智达其律师行6月3日才结业，为何突然离开？是否作贼心虚？是否有意逃避刑责？韦智达回避拒答，其妻除下口罩向机场职员投诉，还喝骂记者“你哋影咩！（你们拍什么！）”

办理完登机手续后，两人在离境大厅等候搭乘深夜11时35分航班，直飞英国伦敦。

香港律师会日前通知会员，指韦智达律师行已向该会提交拟停止执业通知书，预定6月3日停业。

韦智达律师行曾处理多起反修例运动及社会运动案，包括曾代表前香港众志秘书长黄之锋、前立法会议员朱凯迪及前公民党成员曾健超等人打官司。该律师行亦曾代表爆眼印尼女记者Veby Mega Indah及指控数名警员在荃湾警署内强奸她的X小姐。

韦智达经常处理涉及人权和公民权利议题的案件，因此被称为人权律师。

韦智达从1992年起居港至今，此前曾参加法律界黑衣静默游行，反对当局修订逃犯条例，同时要求香港律师会前会长林新强收回法官爱国不会有损司法独立的言论等。

英国籍的韦智达是韦智达律师行唯一持有人，他1992年取得香港执业律师资格，2000年9月开设韦智达律师行。韦智达出任多个组织的董事及法律顾问，包括国际特赦组织香港分会、香港融乐会、香港难民咨询中心等。

韦智达从2004年起出任香港律师会多个小组委员，包括刑法及诉讼程序委员会委员，以及至今仍保留委员一职的法律援助委员会委员。

2018年6月，韦智达律师行是反华组织美国国际事务研究所（美国国际民主协会，NDI）驻港的律师代表，直至2020年7月NDI在香港的办事处停止运作。