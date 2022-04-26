河南发布五一出行提示：省外返豫落地即赋黄码

河南省交通运输厅昨天发布五一假期河南高速出行提示，倡导民众非必要不离省、非必要不出市。同时，省外返豫入豫人员在查验48小时内核酸检测阴性证明措施基础上，实施省外返豫入豫落地即赋黄码、三天两次核酸检测等措施。

根据郑州日报报道，河南高速出行提示显示，预计今年五一小长假期间，公众探亲、出游热度较去年会有明显下降，出行群体以返乡流与旅游流为主，出行方式主要是中、短途自驾出行。预计今年五一期间，全省高速公路出口总流量将降至420万辆左右，较去年同比下降50%以上，日均约85万辆。

通知称，五一假期出行高峰将从4 月29日下午开始，4月30日上午达到假期车流高峰，出行车流将集中在市区收费站、互通立交；5月4日返程车流，预计为上午9时至12时、下午15时至19时进入返程高峰。

高速免费通行时间为：自4月30日0时起至5月4日24时止，全省高速公路收费站免收七座以下（含七座）小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口广场时间为准。所有 ETC车道也将调整为免费模式。

上述提示在“省内疫情防控政策”中特别提到，省外返豫入豫人员在查验48小时内核酸检测阴性证明措施基础上，实施省外返豫入豫落地即赋黄码、三天两次核酸检测等措施。

郑州市各汽车站出郑旅客须持有48小时内核酸检测阴性证明方能乘车。省内中高风险地区、省外入郑旅客需持48小时内核酸检测阴性证明。

此外，高速公路收费站下站口和普通国省干线省界入豫卡口对所有外省来豫车辆和河南籍返回车辆查验“两码一证”（健康码、行程码、48小时核酸检测阴性证明）。

郑州市域外来（返）郑人员需提前三天通过“郑好办”APP：疫情服务—其他服务—返郑人员登记管理，据实填报提交；或联系居住地所在社区和单位（或学校）进行报备。

