花旗报告推算港千万富翁43.4万人 年减15%

香港花旗银行今天（26日）公布的最新香港千万富翁调查报告，推算全港千万富翁达43万4000人，较前年减少15%。

据香港中通社报道，花旗银行上述调查在2021年10月至2022年1月进行，以电话随机访问3786人，年龄介乎21至79岁的香港居民。

报告指出，推算2021年香港千万富翁人数达43万4000人，即每13人便有一人是千万富翁，较2020年报告推算的51万5000人，减少约15%。净资产总值中位数为1570万港元（下同，约275万新元），较2020年的1550万港元稍微上升。

千万富翁净资产主要分布在物业，高达71%，与2020年相若。股票在过去三个月内仍为渗透率最高的投资工具，占80%；其次为外币，占62%。

流动资产方面，大部分千万富翁有近一半的流动资产为现金，近三成为股票，基金及债劵则占逾两成。

展望2022年，报告认为经济状况会有轻微增长或维持的千万富翁比例较上年显著上升，近八成千万富翁表示不担心通胀或滞胀，将继续以股票、物业及基金为主要投资。调查显示，大约每五个千万富翁就有一个有信心在大湾区投资。

香港花旗银行零售银行业务主管李贵庄认为，报告显示香港千万富翁在经历两年以来的疫情下，虽然推算人口稍有下调，但其净资产总值仍有增无减，反映香港富裕一群即使在疫情下，继续以多元化及环球化投资策略配置财富，摆脱逆境。