上海市证券等三大同业公会：坚定维护市场稳定 发挥行业机构积极作用

上海市证券同业公会、期货同业公会和基金同业公会今天就上海证券期货基金行业联合发布声明，强调坚定维护市场稳定，发挥行业机构积极作用。专业机构投资者应充分体现责任担当，践行并坚持长期投资、价值投资理念。以深入的企业基本面分析为立足点，做中长期布局，坚定持有，积极发挥资本市场价值发现者和运行稳定器的作用，增强市场信心，筑牢市场稳定发展的基础。

根据上海证券报报道，上述三家同业公会发布的《关于上海证券期货基金行业进一步做好疫情防控和服务经济发展工作有关事项的通知》指出，上海本次疫情爆发以来，上海证券期货基金各经营机构和全体从业人员认真贯彻落实中共中央国务院、上海市委市政府和中国证监会有关工作部署要求，积极行动、勇于担当、甘于奉献，在抗击疫情、维护市场安全稳定、服务地方经济发展等方面，作出了重大贡献，发挥了重大作用。

通知称，当前，上海疫情防控到了清零攻坚关键阶段，为进一步统筹做好疫情防控、市场稳定和服务支持上海经济发展工作，将作出有关事项通知。

通知要求，坚定信心、保持定力。深刻认识当前做好疫情防控的重要性和紧迫性，按照上海市政府和证监会关于疫情防控的工作要求积极应对，统筹做好疫情防控和金融服务保障工作，筑牢金融抗疫防线；

通知提到，要履行主体责任，做好相关工作安排。主动担当作为，派驻关键岗位人员在办公场所值守、实现人员居家不离岗，确保各项业务持续运营、金融服务不间断。坚持客户利益优先，全方位、多样化做好客户服务工作，保障客户资金及交易结算安全，切实维护投资者合法权益。落实分区分级精准复工复产，有序推进线下柜面业务开展，全力为经济社会发展提供金融服务保障。

通知强调，坚定维护市场稳定，发挥行业机构积极作用。专业机构投资者应充分体现责任担当，践行并坚持长期投资、价值投资理念。以深入的企业基本面分析为立足点，做中长期布局，坚定持有，积极发挥资本市场价值发现者和运行稳定器的作用，增强市场信心，筑牢市场稳定发展的基础。

通知还提到，发挥资本中介功能，主动对接重点行业企业融资需求。对接冠病疫苗、快速检测试剂、特效药物等生物医药健康企业的融资需求，量身定制全方位综合金融方案，加大对交通运输、商贸零售等受疫情影响较大行业企业的融资支持，加大对民营企业、中小微企业支持力度，扩大普惠金融服务覆盖面。

此外，发挥风险管理优势，助力企业降低经营风险；加大金融创新力度，服务支持实体经济发展；证券经营机构针对性提高金融服务效率；期货经营机构着力提供个性化风险管理方案；投资机构进一步发挥投融资和赋能功能以及体现人文关怀，关心关爱值守员工和居家办公人员的健康安全；积极履行社会责任，彰显金融行业使命担当等。

中国人民银行有关负责人今天就当前金融市场情况受访时说， 关注到近期金融市场出现一些波动，主要受投资者预期和情绪的影响。

负责人称，当前中国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大，防范化解金融风险取得实质性进展。

中国三大股指继昨天集体下跌后，今日高开随后下探回升。截至今日收盘，沪指报2886.43点，跌幅1.44%；深成指报10206.64点，跌幅1.66%；创业板指报2150.51点，跌幅0.85%。