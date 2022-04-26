上海封停13个造谣传谣网络群组

“网信上海”微信公号今天发布通报称，近日接网民举报并经查实，圈群传播的“赵丽颖驰援上海的物资被整箱扔进垃圾车”“南汇滴水湖临时搭建帐篷建露天隔离点”等传言均为虚假信息，对“汪老师yyds”“兄弟情深姐妹谊长”“上海娱乐群”等13个散播虚假信息的网络群组予以封停，并对首发谣言的13名微信个人用户予以处罚。

通报称，包括“浦东新区长岛路一小区发生火灾楼道火光冲天”“复旦校园断网，张某某被打”“北蔡镇党委书记蔡某某跳楼自杀”在内的传言均为虚假信息，性质恶劣，上海市有关部门已组织公开辟谣澄清。

经上海网信办与公安部门联合溯源调查，依据互联网相关法律法规，已协调相关部门对“汪老师yyds”“兄弟情深姐妹谊长”“上海娱乐群”等13个散播虚假信息的网络群组予以封停，并对首发谣言的13名微信个人用户予以处罚。

此前，上海网信办发布了《关于进一步查处网络圈群造谣行为的公告》，已会同相关部门对传播“徐汇梅陇七村一孕妇早产死亡”“兰州局援助上海十车皮牛羊肉无人接收”等谣言的30个微信群组予以封停，对23名首发谣言的微信个人用户予以处罚。

通报说，自从上海市重拳打击涉疫谣言以来，网络圈群生态环境有所净化，广大网民也增强了主动辨识谣言、抵制谣言的自觉，但仍有极少数人怀着不同的目的肆意制造谣言、蓄意传播谣言，下一步上海网信办联合公安部门将加大惩治力度，对违法违规群组和人员依法从重从严处罚。

通报指出，当前，全市疫情防控正处在最吃劲、最紧要的关头。请广大市民群众增强谣言“免疫力”，建立谣言“防火墙”，不造谣、不信谣、不传谣，共同守护家园。