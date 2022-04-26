中国文旅部前副部长李金早因受贿罪被判15年

中国文化和旅游部前副部长李金早，因受贿罪被判监禁15年。

据中国央视新闻报道，沈阳市中级人民法院一审公开宣判李金早受贿案，对李金早以受贿罪判处有期徒刑15年，外加人民币600万元（125万新元）；对李金早受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

李金早被控从1996年至2020年，先后利用担任中共广西壮族自治区党委常委、自治区人民政府副主席，商务部党组成员、副部长，原国家旅游局党组书记、局长，文化和旅游部党组副书记、副部长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在资质审批、平台筹建、工程承揽和职务提拔等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合人民币6550万余元。

法院认为，被告人李金早的行为构成受贿罪。鉴于其受贿700万元系未遂；到案后能够如实供述自己罪行，主动交代监察机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

中央纪委国家监委2020年7月29日公布，李金早涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。李金早在前一天还以国务院扶贫开发领导小组海南省脱贫攻坚督查组组长的身份，在海南汇报督查情况。他在去年1月被开除党籍、公职，之后被逮捕。