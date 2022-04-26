中国科兴奥密克戎株冠病疫苗获批临床

中国国家药品监督管理局今天正式批准科兴控股生物技术有限公司（以下简称“SINOVAC科兴”）基于奥密克戎变异株（Omicron）研制的冠病病毒灭活疫苗进入临床研究，用以评价冠病病毒变异株疫苗在各类人群中的安全性和免疫原性。

根据北京科兴生物公司微信公号“疫苗之益”消息，自去年11月奥密克戎开始在全球范围内传播后，SINOVAC科兴迅速采取行动，积极开展奥密克戎株冠病病毒疫苗的研制工作。

去年12月5日，SINOVAC科兴获得冠病病毒奥密克戎变异株感染者鼻咽拭子标本，并与中国医学科学院医学实验动物研究所秦川教授团队合作开展了病毒分离和全基因测序工作。当月9日，SINOVAC科兴引进了香港大学分离的冠病病毒奥密克戎变异株样本。

在获取冠病病毒奥密克戎变异株样本后，SINOVAC科兴积极推进奥密克戎株冠病疫苗的毒株、细胞基质、工艺质量研究，已按GMP要求建立疫苗生产用三级种子库，并在原型疫苗的基础上，按照第二代改良疫苗研发思路，确定了疫苗制备工艺，多批产品经自检与中检院复核检验合格。动物模型研究结果显示，SINOVAC科兴奥密克戎变异株灭活疫苗在试验动物中安全有效。

公司今年1月30日开始向中国国家药监局药审中心（CDE）滚动提交申请临床试验的预审评资料，于4月15日完成全套注册申报资料纸质版和电子版的提交，正式向CDE申请临床试验。

与此同时，今年2月底开始，SINOVAC科兴陆续向中国大陆地区以外的多个国家和地区提交奥密克戎变异株灭活疫苗的临床申请。

SINOVAC科兴基于奥密克戎变异株研制的冠病病毒灭活疫苗今年4月14日在香港获得临床批件。

下一步，SINOVAC科兴将继续与全球合作伙伴持续展开广泛的合作，积极推动在不同人群中接种原型疫苗对冠病病毒变异株的各项研究，以及变异株制备的冠病疫苗进行序贯接种研究，持续为中国和全球疫情防控做出积极贡献。

中国国药集团旗下子公司中国生物今天稍早时宣布，公司研发的奥密克戎变异株冠病病毒灭活疫苗，获得中国国家药监局的临床批准。公司宣布上述信息后，在上海挂牌的国药股份股价直线涨停。