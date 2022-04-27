巴基斯坦恐袭致三名孔子学院中国教师遇难

巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击，目前已造成四人遇难，两人受伤，遇难者中包括三名中方教师。

据中新社引述巴基斯坦媒体报道，该国南部卡拉奇市当地时间26日下午发生一起爆炸案。

法新社的报道称，当时是一名女性自杀式袭击者引爆了汽车。

中国驻巴基斯坦大使馆当天晚些时候证实，卡拉奇大学孔子学院班车在校内遭遇恐怖袭击，目前已造成三名中方教师遇难，一名中方教师受伤。

班车遇袭发生爆炸后，卡拉奇大学孔子学院的窗户玻璃被震碎。（路透社）

“俾路支解放军”已宣称对此次袭击负责。“俾路支解放军”经常在巴境内对安全部队和平民实施恐怖袭击。巴基斯坦政府于2006年宣布取缔该组织。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫当天发表谴责声明，称将彻查此事。声明称，“今天，在卡拉奇发生的令人发指的恐怖袭击中，我们的中国朋友失去了宝贵的生命，我对此深感悲痛。我强烈谴责这次懦弱的袭击。”

声明称，巴基斯坦谴责一切形式的恐怖主义，“敌人的邪恶图谋既不会削弱巴基斯坦和中国铁一般的兄弟情谊，也不会影响我们的合作。”

谢里夫已于26日晚间抵达中国驻巴基斯坦大使馆悼念。

中国驻巴使领馆强烈谴责这一恐怖主义行径，同时提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视，密切关注当地安全形势，提高安保等级，加强项目人员安全，严密防范，非必要不外出。

中国外交部发言人今天以答记者问形式回应事件称，中国对这起重大恐袭事件表示强烈谴责和极大愤慨，对不幸遇难人员表示深切哀悼，对伤者和遇难者家属表示慰问。

中国外交部部长助理吴江浩紧急致电巴基斯坦驻华大使表达极严重关切，要求巴方立即彻查，缉拿凶手并严惩，同时全力保障在巴中国公民安全。

发言人说，中国外交部和中国驻巴使领馆将继续敦促巴基斯坦相关部门做好善后和受伤人员救治工作，坚决打击涉案恐怖组织，“中国人的血不能白流，此次事件的幕后黑手必将付出代价。”