孙春兰要求以总攻姿态实现上海社会面清零

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰要求，以总攻姿态拔点攻坚，加快实现上海社会面清零目标，早日恢复正常生产生活秩序。

据澎湃新闻报道，孙春兰25日至26日在上海调研指导疫情防控工作，分别主持召开疫情防控专题会，听取工作组对上海疫情形势和社会面清零攻坚行动进展情况汇报，研究下一步工作并提出具体要求。

孙春兰说，要坚定不移执行“动态清零”总方针，坚定信心决心，聚焦重点区域集中发力，以总攻姿态拔点攻坚，加快实现社会面清零目标，早日恢复正常生产生活秩序。

孙春兰说，开展新一轮核酸检测，是检验清零攻坚成效、摸清疫情底数、明确后续任务的一项关键举措和基础工作。要发扬连续作战精神，高质量组织好核酸筛查，做深做细群众思想工作，开展敲门行动，科学严谨做好现场组织，确保应采尽采，不漏一户、不落一人。要扭住社会面清零攻坚目标不放，根据奥密克戎变异毒株传播特点，坚持依法科学防疫，持续优化防控措施，加快救治床位、隔离用房等资源循环使用，切实巩固和扩大防控成果。要采取更有针对性的举措，对疫情较重区域实施拔点攻坚行动，集中力量和资源推进“应转尽转、应隔尽隔”，有力切断疫情传播链条，加速实现感染者人数明显下降。对疫情较轻区域加快转运风险人群，消除点状传播风险，不断扩大防范区比例，推动更多小区成为“无疫小区”。

孙春兰还说，要大力解决隔离资源不足等瓶颈问题，积极挖潜扩大增量，优化管理盘活存量，发挥资源的最大效率。要做好环境清洁消杀工作，面向基层防疫人员开展培训，提升消杀工作专业化水平，并完善制度措施，对重点场所、重点环节加大力度，严格落实到位。要耐心细致做好群众工作，继续做好物资保供、就医购药保障。疫情信息要实事求是、及时准确。市、区、街镇、居村各级干部要加强引导，及时主动回应群众关切，切实解决实际困难，更好团结带领广大群众增强信心，上下同心、众志成城，形成疫情防控的强大合力。