中国国债涨幅傲视全球

中国国债势将成为唯一未受本月全球固定收益暴跌影响的市场，因为中国央行坚持宽松立场，以保护中国经济免受疫情恶化的冲击。

根据彭博社报道，经过汇率对冲后，中国国债4月份上涨0.3%，而富时罗素世界国债指数（WGBI）涵盖的其他所有市场均告下跌。

Maybank Securities固定收益研究主管温森·潘（Winson Phoon）说：“中国国债表现出色主要是因为货币政策分化，中国央行偏于宽松，而其他主要央行在收紧政策。”他补充说，中国主权债券的外资持有比例较低也使其免于受到市场波动的影响。

中国国债上涨之际，由于中美国债曲线的短端于3月开始呈现倒挂，跨国基金上月减持中国国债规模创纪录。中国国债的外资持有比例约为10%，而美国国债在33%左右。

不过，只有在经过汇率对冲的基础上，中国债券市场才是跨国投资者的避风港，因为在岸人民币本周跌至一年低点，意味着若未经对冲，投资者本月迄今亏损8%。以美元计，全球债券4月份已下跌4.7%，势将创下2010年以来最差月度表现。

继本月稍早下调存款准备金率后，中国央行周二（26日）承诺会加大货币政策对实体经济的支持力度。早期指标显示，由于政府严格的防疫封控措施，中国经济4月份迅速放缓。

星展银行利率策略师尤金·廖（Eugene Leow）说：“与其他新兴市场央行相比，中国央行似乎有更多的空间将利率维持在低位，中国国债将继续得到中国央行的支持。”