秦刚中文学校讲课：中美要“和而不同”

中国驻美国大使秦刚周一（25日）上午访问位于明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特许学校英华学院时说，中美文化不同，但两国人民彼此要相互沟通，增进理解，要“和而不同”。只有人们和睦相处，相互包容，才能共同建立和平、和谐的世界和人类命运共同体，也就是“大同世界”。

综合中国驻美国大使馆网站、中新社和人民网报道，秦刚一行当天在英华学院参观了处处布置着中国元素的校园，上中文课、听中文演讲，并与不同年级的学生互动。

在中文课上，秦刚结合幻灯片演示，从“和”字的古体偏旁部首讲起，讲述“和”由不同的中国传统乐器合奏，却能演绎和谐悦耳的乐曲这一来源。

他向学生解释“和而不同”的寓意时说，“每个人都可以保持自己的性格和喜好，同时也不能妨碍别人，将自己的好恶强加在别人身上，重要的是要相互尊重，做一个友善的人，对别人有帮助的人。”

秦刚说，上个月，驻美使馆举行了美国学生与中国宇航员对话的“天宫问答”活动，英华学院有上百名学生通过线上、线下方式积极参与。四年级的卡羽彤同学当时邀请他到英华学校做客，今天如约而至。他很高兴看到大家的中文水平都很棒，多才多艺，热爱中国文化，这让他很感动。他说，要学好中文并不容易，需要毅力、勇气、坚持和执着。

秦刚还说，通过学习中文，大家也可以更好了解中国文化和价值观。中美文化不同，但两国人民彼此要相互沟通，增进理解，就像他在上中文课时讲的那样，要“和而不同”。只有人们和睦相处，相互包容，才能共同建立和平、和谐的世界和人类命运共同体，也就是“大同世界”。秦刚表示，希望还能再来，也欢迎同学常给他写信，到中国去。

创办于2006年的英华学院(Yinghua Academy)是美国第一所公立中文沉浸式特许学校，从幼儿园到八年级目前共有在校学生800余人。四年级之前所有学科授课语言都采用中文，于2015年获得美教育部颁发的“蓝带学校”荣誉称号。