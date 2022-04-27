中国无人机制造商大疆暂停在俄罗斯和乌克兰业务

中国无人机巨头大疆科技有限公司宣布，将暂停在俄罗斯和乌克兰的业务，这使其成为自俄罗斯2月入侵乌克兰以来第一家停止对俄罗斯销售的中国大型公司。

据路透社报道，大疆周二（26日）声明：“大疆正在内部重新评估各个司法管辖区的合规要求，在本次审查结束前，大疆将暂停在俄罗斯和乌克兰的所有业务活动。”

声明补充说：“我们正在与客户、合作伙伴和其他利益相关者就受影响地区的业务运营暂时中止进行接触。”

此前，乌克兰官员和公民指责大疆向俄罗斯泄露了乌克兰军队的数据。德国最大的电子零售商MediaMarkt因此下架大疆的无人机产品。

大疆对此回复说，已多次重申大疆所有产品均为民用目的设计，无法满足军事规格的要求。目前在中国海外社交平台上指责大疆支持战争的说法是完全错误的。

这一风波源于3月16日，乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫指控大疆，称其对俄罗斯开放了AeroScope（中文名云哨）功能，该功能可以定位乌克兰无人机操作员，导致相关乌军和平民的伤亡。

大疆在接受中国媒体《观察者网》采访时表示，大疆对俄罗斯单方面开放可以定位乌克兰无人机操作员的云哨功能的说法是无稽之谈，大疆的民用无人机也无法直接引导导弹，俄罗斯方面更不需要依靠大疆提供的功能进行操作员位置追溯。

美国媒体今年3月曾引述知情人士透露称，美国向欧洲盟国发出警告，称俄罗斯在2月底入侵乌克兰时，向中国寻求武装无人机的支援。

此外，据《华尔街日报》报道，在乌克兰战事中围绕大疆无人机的争议，加深了美国一些决策者和监管机构长期以来的顾虑，他们担心中国掌控一项显然兼备军事用途的商业技术，会威胁到美国的国家安全。

美国联邦通信委员会的资深共和党人卡尔（Brendan Carr）说，发生在乌克兰的事件意味着美国需要对大疆采取更有力的行动。

